ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ ПИЈАЦЕ ЗА ВРЕМЕ ПРАЗНИКА

За време празника РЈ Пијаца неће радити само 1. и 7. јануара.
Другог дана нове 2026. године и 6. јануара пијаца ће радити и то, зелена од 6 до 15 часова, а робна од 07 до 15 часова.
Отпадна одећа и обућа представљају један од кључних еколошких проблема савременог потрошачког света. Највећи део тог отпада заврши на депонијама, не само код нас, а као такав представља огроман баласт за земљиште, воду, ваздух. Много тога може се поново употребити, чак и као веома добар излациони материјал, па и енергент! Бојана Јакшић, председница Кола српских […]
Прогноза времена за 11. април(Извор: РХМЗ, РТС) Пре подне претежно сунчано, осим у Банату и на истоку Србије где ће бити умерено облачно. После подне повећање облачности са североистока. Ветар слаб и умерен, западни и северозападни, у другом делу дана повремено и јак. Најнижа температура од 0 до 4, а највиша од 14 на југоистоку […]
– Заокружен највећи инвестициони циклус у историји компаније – ВЕЛИКИ ДАН ЗА „CHIPS WAY“ – У Чачку отворено Јединствено управно место – НЕМА ВИШЕ ДА ФАЛИ ЈЕДАН ПАПИР – ДАН ИНСПЕКТОРА СРБИЈЕ У ЧАЧКУ – СРПСКА МАЛИНА И НА КИНЕСКОМ ТРЖИШТУ – Отворен Прес центар „Милош Лукић“ – ИМЕ КОЈЕ ОБАВЕЗУЈЕ – ТАМНА СТРАНА ЉУДСКЕ […]