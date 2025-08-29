АЛКОХОЛ И НЕПРИЛАГОЂЕНА БРЗИНА НАЈЧЕШЋИ УЗРОЦИ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА

ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ НА ПУТЕВИМА СРБИЈЕ СТРАДАЛО 280 ЛИЦА
Од 1. јануара до 13. августа ове године погинуло је 280 особа, што је за седам одсто мање у односу на исти период 2024. Од почетка августа 2025. погинуло је 14 особа, док су у истом периоду прошле године погинуле 33 особе.
Најчешћи узроци настанка саобраћајних незгода су: техничка неисправност возила, лоши временски услови, вожња под дејством алкохола, стрес и узрујаност, коришћење мобилних телефона, умор и исцрпљеност, непридржавање саобраћајних правила, пребрза вожња, гужва у саобраћају, незгодни двоточкаши.
Према речима Родољуба Скерлића, вештака саобраћајне струке на подручју града Чачка већ неколико година уназад исто је процентуално учешће свих чиниоца фактора безбедности. Према Хедоновој матрици постоје четири основна фактора безбедности и то су: човек, возило, пут и околина.
– Када говоримо о човеку као узрочнику саобраћајних незгода он око 57 процената учествује у настанку саобраћајне незгоде, док је учешће пута и возила као друга два фактора безбедности око четири до пет одсто. Учешће алкохола у настанку саобраћајних незгода на подручју града Чачка је од 11 до 13 процената. Када говоримо о најчешћим грешкама на које утиче човек, то је дефинитивно неприлагођена брзина стању пута и условима саобраћаја и она се у току године најчешће појављује око 55 процената. Осталих 20 до 30 одсто односи се на непрописно скретање, претицање, обилажње. Тек на трећем месту је алкохол, остали фактори не утичу толико на стање безбедности саобраћаја – казао је Скерлић.
Често можемо чути да се догодила саобраћајна незгода у којој има повеђених или настадалих лица, а да је возач у моменту незгоде био пијан. Овакве ситуације у великој мери догађају се током лета, викендима, за време матура, у периоду свадби и слично. Статистички подаци показују да и мушкарци и жене имају лошу навику да за волан седну припити, па чак и пијани, чиме угрожавају свој живот, али и животе других учесника у саобраћају.
– Алкохол као узрочник саобраћајних незгода појављује се у око 12 процента. Последице саобраћајних незгода због учешћа алкохола су огромне. До 0.8 промила алкохола у крви, мала је вероватноћа да дође до саобраћајне незгоде, преко 0.8 промила нагло расте вероватића да ће доћи до незгоде. Проценат настанка незгода са 0.7 промила је осам до десет процнета, са 1.4 промила вероватноћа је 22 одсто, а са 1.8 промила алкохола у крви могућност да ће се догодити саобраћајна незгода је 50 одсто – навео је Скерлић.
Услед конзумације алкохола долази до разарања ћелија мозга, а услед теже алкохолисаности човек може доћи у стање које би се могло упоредити са трауматским деловањем, као после нокаута. Од 0.21 до 0.5 промила – умерена алкохолисаност, од 0.51 до 0.8 промила – средња алкохолисаност, од 0.81 до 1.2 промила – висока алкохолисаност, од 1.21 до 1.6 промила – тешка алкохолисаност, од 1.61 до 2.0 промила – веома тешка алкохолисаност, од 2.1 и више промила – потпуна алкохолисаност.
– Преко 1.2 промила алкохола у крви најчешће узрокују саобраћајне незгоде у којима има настрадалих лица. То је нека граница, зато се преко ње врши и озбиљније санкционисање. Дозвољена граница за возаче аматере је 0.2 промила алкохола. Највећи проценат алкохола појављује се након једног часа од момента конзумирања и онда он постиже максимум. А елиминише се након 12 часова кроз знојење, измокравање. У сваком моменту може се проверити колико је неко имао алкохола у крви. Алкохол је отров и погубан је за управљање возилом. Једна флаша пива од 0.5 литара, једна чаша вина, једна ракија имају око 0.15. промила. Наравно, све је то индивидуално према тежини, генетици, али све преко те границе доводи вас у ситуацију да имате у крви количину алкохола која је кажњива законом и може изазвати озбиљне саобраћајне незгоде – нагласио је наш саговорник.
Са циљем санкционисања несавесних возача који у ауто седају под дејством алкохола и психоактивних супстанци, припадници Министарства унутрашњих послова веома често спроводе акције појачане контроле саобраћаја како би се спечио и смањио настанак саобраћајних незгода. Веома је важна и едукација младих људи која се односи на опасности које вожња под дејством алкохола и неприлагођена брзина имају на учеснике у саобраћају.
Виолета Јовичић