У НЕДЕЉУ 21. МУДРИЈАДА ЛУЊЕВИЦИ

ТАКМИЧЕЊЕ У ПРИПРЕМАЊУ СПЕЦИЈАЛИТЕТА ОД БЕЛИХ БУБРЕГА

Луњевица код Горњег Милановца у суботу, 30. августа, постаје светски центар необичне гастрономије. Ово горњомилановачко село биће домаћин 21. Светског првенства у припремању специјалитета од белих бубрега – Мудријаде. Овај фестивал окупља кулинарске мајсторе, љубитеље добре хране и музике, породице и пријатеље из земље и иностранства.

Такмичарски део фестивала водиће познати гастро инфлуенсер Дот Пот, први пут на челу стручног жирија. Најбољи кувари надметаће се за Мудријада куп и вредне награде компаније Металац Посуђе, док ће захваљујући подршци бројних спонзора и пријатеља манифестација бити организована на још вишем нивоу.

Мада су бели бубрези гастрономски заштитни знак Мудријаде, богата понуда хране и пића обезбедиће да баш свако пронађе нешто по свом укусу. А кад се прва глад утоли, публику очекује шаролик музички програм, од рока и блуза, преко салсе, па све до наступа бенда Артан Лили.

Фестивал већ две деценије слави дружење, традицију и добар залогај, али и пружа оно што нам свима све више треба, прилику да застанемо, направимо предах и посветимо време себи и драгим људима.

Организацију води тим младих ентузијасткиња и ентузијаста, који ове године посебну пажњу посвећују млађој публици, доносећи свеж дух у већ добро познату традицију.

Пријаве за такмичарске екипе су у току путем сајта ballscup.com где се може пронаћи и комплетан програм и сатница догађаја.

Организатори манифестације

