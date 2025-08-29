Društvo

Нови метри асфалта у Луњевици и Горњим Бранетићима

admin Komentara (0)

Настављају се радови на уређењу путева на територији Горњег Милановца. Извођач радова на поменутој деоници била је фирма „АР Градња“ д.о.о. Београд, а вредност уговорених радова износи 5.011.581 динара.

–  Као што сам и обећао, у августу, септембру и октобру, и све док нам време буде дозвољавало, бавићемо се инфраструктурним радовима. Мислим да ће Луњевица ускоро бити насеље без путева који нису асфалтирани, што ме изузетно радује. Задовољни смо постигнутим и настављамо са радом – рекао је Дејан Ковачевић, председник Општине Горњи Милановац.

Мештани Луњевице задовољни су новим асфалтом и захвални локалној самоуправи на уложеном труду, истичући да им пут олакшава свакодневни живот.

 – Желим да захвалим Општини и председнику Општине што су нам урадили пут. Овај пут нас у потпуности повезује са луњевачким путем и магистралом, преко обилазног пута. Још 80-их година се радило на њему, када је прошао обилазни пут и када смо прелазили преко реке. Данас, међутим, имамо прилаз са свих страна, што нам много значи – рекао је мештанин Милан Петковић.

Завршени су и радови на асфалтирању некатегорисаног пута у Месној заједници Горњи Бранетићи, ка засеоку Врановица. Ова деоница је део наставка уређења пута који води ка селу Ручићи и засеоку Пантовић. Вредност изведених радова износи 2.876.424 динара, а извођач радова је фирма  „АР Градња“ д.о.о. Београд.

– Инвестиција је велика и ми смо у њој учествовали у односу три према један. Ово не бисмо могли да реализујемо без локалне самоуправе, која је показала разумевање, на челу са председником Општине Дејаном Ковачевићем. За нас и за село, ово је веома значајна инвестиција, те сматрамо да је у потпуности оправдана и неопходна. Са извођачем радова смо заиста презадовољни, није се штедело и види се да је урађено квалитетно. Најважније је да овај пут, који завршавамо, служи и мојој генерацији и генерацијама које тек долазе – рекао је Марко Пантовић, мештанин села Горњи Бранетићи.

Инфраструктурни радови се настављају, са циљем да се кроз улагања у инфраструктуру допринесе бољој повезаности и квалитету живота у селу.

     КАБИНЕТ  ПРЕДСЕДНИКА  ОПШТИНЕ  ГОРЊИ  МИЛАНОВАЦ

Slične Vesti

ЈЕСЕН, Фото: Зоран Зиндовић
Društvo Grad

Понегде слаба киша, на високим планинама и пахуље – поподне разведравање

G. D.

ИЗВОР: РТС У Србији ће ујутру бити местимично магле. Током дана претежно облачно, понегде са слабом кишом, а на планинама је могућа и по нека пахуља. Највиша температура до 15 степени. Другог дана викенда се очекује претежно сунчано и мало топлије време. Ујутру местимично магла. Током дана претежно облачно, на северу и западу биће суво, […]

бебе 2
Društvo Grad Zdravstvo

ЈУЧЕ – ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЈЕДАН ДЕЧАК

G. D.

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак рођене ЧЕТИРИ БЕБЕ, ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЈЕДАН ДЕЧАК. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине. Извор: Ча глас

болница, табла
Društvo

Превентивни прегледи у Општој болници Чачак

G. D.

У недељу, 26. маја, од 8 до 17 часова, обављаће се превентивни прегледи у Општој болници Чачак. Преглед предшколске и школске деце биће на Одељењу физикалне медицине. Превентивни преглед одраслих обављаће се на Одељењу пулмологије, као и преветивне лабораторијске анализе крвне слике (ПСА, Т3, Т4, ТСХ).

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.