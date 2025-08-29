Нови метри асфалта у Луњевици и Горњим Бранетићима

Настављају се радови на уређењу путева на територији Горњег Милановца. Извођач радова на поменутој деоници била је фирма „АР Градња“ д.о.о. Београд, а вредност уговорених радова износи 5.011.581 динара.
– Као што сам и обећао, у августу, септембру и октобру, и све док нам време буде дозвољавало, бавићемо се инфраструктурним радовима. Мислим да ће Луњевица ускоро бити насеље без путева који нису асфалтирани, што ме изузетно радује. Задовољни смо постигнутим и настављамо са радом – рекао је Дејан Ковачевић, председник Општине Горњи Милановац.
Мештани Луњевице задовољни су новим асфалтом и захвални локалној самоуправи на уложеном труду, истичући да им пут олакшава свакодневни живот.
– Желим да захвалим Општини и председнику Општине што су нам урадили пут. Овај пут нас у потпуности повезује са луњевачким путем и магистралом, преко обилазног пута. Још 80-их година се радило на њему, када је прошао обилазни пут и када смо прелазили преко реке. Данас, међутим, имамо прилаз са свих страна, што нам много значи – рекао је мештанин Милан Петковић.
Завршени су и радови на асфалтирању некатегорисаног пута у Месној заједници Горњи Бранетићи, ка засеоку Врановица. Ова деоница је део наставка уређења пута који води ка селу Ручићи и засеоку Пантовић. Вредност изведених радова износи 2.876.424 динара, а извођач радова је фирма „АР Градња“ д.о.о. Београд.
– Инвестиција је велика и ми смо у њој учествовали у односу три према један. Ово не бисмо могли да реализујемо без локалне самоуправе, која је показала разумевање, на челу са председником Општине Дејаном Ковачевићем. За нас и за село, ово је веома значајна инвестиција, те сматрамо да је у потпуности оправдана и неопходна. Са извођачем радова смо заиста презадовољни, није се штедело и види се да је урађено квалитетно. Најважније је да овај пут, који завршавамо, служи и мојој генерацији и генерацијама које тек долазе – рекао је Марко Пантовић, мештанин села Горњи Бранетићи.
Инфраструктурни радови се настављају, са циљем да се кроз улагања у инфраструктуру допринесе бољој повезаности и квалитету живота у селу.
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ