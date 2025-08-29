ОЧЕКУЈЕ СЕ ПОЈАЧАН ИНТЕНЗИТЕТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА

ЈП „Путеви Србије“ обавештава јавност да се током предстојећег последњег викенда у августу, због почетка школске године и повратка туриста са годишњег одмора очекује појачан интензитет саобраћаја на путевима у Србији.
У циљу несметаног проласка возила српским ауто-путевима интензивиран је рад на наплатним станицама, повећан број инкасаната и сви канали за наплату путарине и дистрибуцију картица су у функцији 24 часа дневно без паузе.
Најбржи пролазак кроз наплатне станице омогућава електронска наплата путарине. Региструјте се на интегрисани систем наплате путарине Toll4All и путујте једним ТАГ уређајем без задржавања на наплатним станицама кроз Србију, Црну Гору, Северну Македонију и Хрватску.
На време испланирајте пут и унапред се информишите путем интернет презентације и апликације за мобилне телефоне ЈП „Путеви Србије“ у реалном времену о планираним радовима на државним путевима, изменама режима саобраћаја, ценама путарине, евентуалним задржавањима као и свим другим неопходним информацијама.
ЈП „Путеви Србије“ апелује на све учеснике у саобраћају да прилагоде брзину условима на путу, држе безбедно одстојање и поштују саобраћајну сигнализацију.