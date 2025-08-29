ОЧЕКУЈЕ СЕ ПОЈАЧАН ИНТЕНЗИТЕТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА

Promenljivo oblačno i malo toplije, popodne kiša – kakvo će vreme biti do kraja nedelje IZVOR: RTS U Srbiji će biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i malo toplije. Pre podne na jugozapadu, a posle podne i u ostalim krajevima mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće umeren jugozapadni, uveče na severu […]

