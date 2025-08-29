САОБРАЋАЈНА-ГУЖВА
Društvo

ОЧЕКУЈЕ СЕ ПОЈАЧАН ИНТЕНЗИТЕТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА

admin Komentara (0)

ЈП „Путеви Србије“ обавештава јавност да се током предстојећег последњег викенда у августу, због почетка школске године и повратка туриста са годишњег одмора очекује појачан интензитет саобраћаја на путевима у Србији.

У циљу несметаног проласка возила српским ауто-путевима интензивиран је рад на наплатним станицама, повећан број инкасаната и сви канали за наплату путарине и дистрибуцију картица су у функцији 24 часа дневно без паузе.

Најбржи пролазак кроз наплатне станице омогућава електронска наплата путарине. Региструјте се на интегрисани систем наплате путарине Toll4All и путујте једним ТАГ уређајем без задржавања на наплатним станицама кроз Србију, Црну Гору, Северну Македонију и Хрватску.

На време испланирајте пут и унапред се информишите путем интернет презентације и апликације за мобилне телефоне ЈП „Путеви Србије“ у реалном времену о планираним радовима на државним путевима, изменама режима саобраћаја, ценама путарине, евентуалним задржавањима као и свим другим неопходним информацијама.

ЈП „Путеви Србије“ апелује на све учеснике у саобраћају да прилагоде брзину условима на путу, држе безбедно одстојање и поштују саобраћајну сигнализацију.

Slične Vesti
Društvo Kultura

ЗАНИМЉИВЕ И, МОЖДА, НЕИСПРИЧАНЕ ПРИЧЕ О ВЕЛИКИМ СТВАРАОЦИМА

N. R.

ПУТОПИСНИ ЕСЕЈИ “АПСИНТ СА ЛОТРЕКОМ” САЊЕ ДОМАЗЕТ У малој сали Градске библиотеке “Владислав Петковић Дис”, у уторак, 15. октобра, одржана је промоција путописних есеја под називом “Апсинт са Лотреком” Сање Домазет. Публикација води читаоце кроз домове славних уметника и необичних људи: Саве Шумановића, Кафке, Фриде Кало, Баскијата, Целана, Далијеву кућу – музеј, Маркесово пролазно боравиште, […]
Društvo

Ухапшен збогнеовлашћене производње и стављања у промет опојних дрога

vladecaglas

Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку, по налогу Вишег јавног тужилаштва, ухапсили су Д. О. (1993) из Чачка, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога. Полиција је приликом претреса стана осумњиченог пронашла 24,4 грама праха за који се сумња да је кокаин, вагицу за прецизно […]

Foto: Veronika Vukićević
Društvo

Promenljivo oblačno i malo toplije

G. D.

Promenljivo oblačno i malo toplije, popodne kiša – kakvo će vreme biti do kraja nedelje IZVOR: RTS U Srbiji će biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i malo toplije. Pre podne na jugozapadu, a posle podne i u ostalim krajevima mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Duvaće umeren jugozapadni, uveče na severu […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.