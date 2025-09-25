АУТЕНТИЧНА КУЛТУРА И ЖИВА УМЕТНИЧКА СЦЕНА ДУБАИЈА

ИЗЛОЖБОМ АУТОРКЕ ХИНД МЕЗАИНА ОТВОРЕНА МАНИФЕСТАЦИЈА „СОЊИН СЕПТЕМБАР“

Овогодишње четврто по реду, а друго бијенално издање манифестације „Соњин септембар“, посвећено Хинд Мезаини, ауторки из Дубаија, добитници награде „Соња Савић“ на „Alternative film&video“ фестивалу у Београду, из 2023. године, за рад „Перформанс храбрости/ A performance of valour“, недавно је отворено у Уметничкој галерији „Надежда Петровић“. Чачанска публика, до 5. октобра, имаће прилику да упозна уметнички израз уметнице, али и нешто другачију слику Дубаија, односно, аутентичну културу и живу уметничку сцену, мање познату овдашњој јавности. У оквиру манифестације „Соњин септембар“ биће организована још два програма, први (27. септембра) биће посвећен књизи „Дај, бабо, главу!“, ауторке Владиславе Војновић, а 30. септембра следи пројекција радова других аутора у избору гошће Хинд Мезаине.

Бранко Ћаловић, Хинд Мезаина и Предраг Живковић

У СЛАВУ СТВАРАЛАШТВА СОЊЕ САВИЋ

У оквиру манифестације „Соњин септембар“ у Уметничкој галерији „Надежда Петровић“ отворена је изложба радова награђене ауторке Хинд Мезаина, односно, аудио-видео-просторна инсталација „Performances, Portrayals“.

– „Соњин септембар“ не само да негује сећање на Соњу Савић, једну од најпосебнијих уметница које је наша сцена имала, већ ствара простор за уметнике и уметнице који својим радом, сензибилитетом и естетиком на специфичан начин комуницирају са њеним наслеђем. Манифестација „Соњин септембар“ није само време сећања, већ позив на разговор, дијалог, размену и отварање простора у коме уметност и уметници комуницирају јасно, лично и храбро – нагласио је директор Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Бранко Ћаловић, на отварању изложбе.

Аутор и кустос пројекта Предраг Живковић истакао је да се на овој манифестацији слави стваралаштво Соње Савић, као инспирација и подсетник шта би то уметник у ствари требало да буде и шта овим пројектом Галерија промовише, подстиче и афирмише.

– Ретко имамо ауторке из овако далеких земаља и потпуно другачијег поднебља. Мислим да ће заиста бити занимљиво да видимо њене радове и чујемо причу о њеном стваралаштву и уметничким интересовањима, о другачијој слици Дубаија. Та средина крије аутентичну културу којој треба дати простора да се покаже – рекао је, поред осталог, Живковић.

На отварању изложбе, прошлог петка (19. септембра), публика и стручна јавност били су у прилици да разговарају са уметницом о њеном широком ауторском опусу који, поред видео радова, чини и кустоски портфолио, блог посвећен активностима на културној сцени Дубаија, као и текстови о филму и интервјуи са значајним ауторима данашњице. Чачанска публика имаће прилику да упозна уметнички израз уметнице, али и нешто другачију слику Дубаија, односно, аутентичну културу и живу уметничку сцену, мање познату овдашњој јавности.

ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ИСТОРИЈЕ ЧОВЕЧАНСТВА

Почаствована што је део манифестације „Соњин септембар“, Хинд Мезаина је захвалила на прилици да, поред награђеног рада који је приказан на изложби, може да представи још неколико својих дела. Ауторка је изразила наду да ће публика на овој изложби моћи да препозна њена уметничка интересовања и теме којима се бави.

– Реч је о историји и памћењу, протоку времена, носталгији према прошлом времену. Све је то део заједничке историје човечанства, без обзира на удаљеност простора на коме живимо. Надам се да ће изложба комуницирати са публиком без обзира на културулошку разлику – изјавила је Хинд Мезаина.

После отварања изложбе одржан је панел посвећен њеном уметничком раду, на коме су говорили Милан Милосављевић, руководилац Академског филмског центра из Београда, ауторка Хинд Мезаина и Предраг Живковић, аутор и кустос пројекта.

Изложба ће бити отворена до 5. октобра, а у оквиру манифестације „Соњин септембар“ биће организована још два програма. У суботу, 27. септембра, биће одржан програм посвећен књизи „Дај, бабо, главу!“, ауторке Владиславе Војновић, која је посвећена култном филму југословенске кинематографије „Како је пропао рокенрол“ из 1989. године, а у којем је Соња остварила једну од својих најупечатљивијих улога. Пројекција радова других аутора, у избору гошће Хинд Мезаине, биће реализована 30. септембра. Радови су посвећени развоју Дубаија и интензивној трансформацији града у релативно кратком временском периоду.

Н. Р.

УМЕТНИЦА, ФИЛМСКА КУСТОСКИЊА И СПИСАТЕЉИЦА

Хинд Мезаина је уметница, филмска кустоскиња и списатељица из Дубаија. Њена интересовања су филм, градови, визуелна култура, колективно сећање и архиве. Као уметница, првенствено ради у аналогној фотографији, а у последње време и са покретном сликом. Као филмска кустоскиња, програмирала је пројекције за институције у Уједињеним Арапским Емиратима, укључујући Лувр Абу Даби, Шаржа Арт Фондацију и Џамил Артс Центар. Године 2009. основала је блог theculturist.com где можете пронаћи њене радове о уметности и култури у Дубаију и шире, а 2022. покренула је Филмски клуб „Културист“, који се одржава на разним местима широм Дубаија, подсетио је Предраг Живковић.