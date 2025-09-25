У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

ТЕМА: Минималац за наредну годину – СИНДИКАТИ СТРАХУЈУ ОД МОГУЋЕГ „САБИЈАЊА“ ПЛАТА
Признање Удружења композитора РАДОМИРУ МИХАИЛОВИЋУ ТОЧКУ – НАГРАДА „ДАРКО КРАЉИЋ“ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО
Двоје путника са Далеког Истока прошло кроз Чачак – ЕЛЕКТРИЧНИМ АУТОМОБИЛОМ ОКО СВЕТА
ИВАЊИЦА: Све већи недостатак радника – ПАД НАТАЛИТЕТА И МИГРАЦИЈЕ УЗИМАЈУ ДАНАК
ДАНИ ПАРТИЈАРХА ПАВЛА, Манастир Благовештење, 27. септембар
Михољски сусрети села, Пријевор, 4. октобар
У недељу 25. Међународни мрчајевачки песнички сусрети 2025.
Очување качарско-пинтерског заната – МАЈСТОРИ ОБРАДЕ ДРВЕТА
У недељу 7. „ЧАЧАНСКИ ПОЛУМАРАТОН“ – ИЗМЕНА РЕЖИМА САОБРАЋАЈА