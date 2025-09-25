Aktuelno Društvo

У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

Z. Ј. Komentara (0)

ТЕМА: Минималац за наредну годину – СИНДИКАТИ СТРАХУЈУ ОД МОГУЋЕГ „САБИЈАЊА“ ПЛАТА

Признање Удружења композитора РАДОМИРУ МИХАИЛОВИЋУ ТОЧКУ – НАГРАДА „ДАРКО КРАЉИЋ“ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО

Двоје путника са Далеког Истока прошло кроз Чачак – ЕЛЕКТРИЧНИМ АУТОМОБИЛОМ ОКО СВЕТА  

ИВАЊИЦА: Све већи недостатак радника – ПАД НАТАЛИТЕТА И МИГРАЦИЈЕ УЗИМАЈУ ДАНАК

ДАНИ ПАРТИЈАРХА ПАВЛА, Манастир Благовештење, 27. септембар

Михољски сусрети села, Пријевор, 4. октобар

У недељу 25. Међународни мрчајевачки песнички сусрети 2025.

Очување качарско-пинтерског заната – МАЈСТОРИ ОБРАДЕ ДРВЕТА

У недељу 7. „ЧАЧАНСКИ ПОЛУМАРАТОН“ – ИЗМЕНА РЕЖИМА САОБРАЋАЈА

Društvo

Nastavljena sadnja u okviru kampanje ,,Vi birate, mi sadimo”: Oživelo požarište kod Studenice

G. D.

Studenica, 29. novembar –  Kompanija PS Fashion organizovala je pošumljavanje dva hektara požarišta na planini Čemerno kod manastira Studenice, prostoru koji je vatrena stihija opustošila 2011. godine. Zaposleni kompanije, u saradnji sa firmom „Foresting“ i Šumarskom školom Kraljevo, zasadili su 5.000 stabala crnog bora. Time je učinjen veliki doprinos obnovi četinarske šume i zaštiti ekosistema […]
Društvo

У Трнави реализован пројекат уређења терена за мали фудбал и рукомет

I. М.

У оквиру програма „Млади су закон“  у Трнави реализован пројекат уређења терена за мали фудбал и рукомет Неформална омладинска група „Млади за Трнаву“ у оквиру волонтерског програма „Млади су закон“ Министарства омладине и спорта реализовала је пројекат „Уређење терена за мали фудбал и рукомет“.   Млади Трнаве и ученици ОШ „Свети ђакон Авакум“ у сарадњи […]

Društvo

ОГЛАСИ, 24. ОКТОБАР 2022.

G. D.

