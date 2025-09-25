културни центар
Kultura

СУТРА позоришна представа „ЦИМЕТ И ВАНИЛА“

G. D. Komentara (0)

Позоришна представа ЦИМЕТ И ВАНИЛА, продукција Балкан нови покрет 

,,Цимет и ванила“ је веома атрактивна и интригантна савремена ,,музичка“ комедија о сусрету  три жене и три погледа на свет. Вечита тема која њих спаја су мушкарци, мушко- женски свет, и у овом контексту популарне песме шездесетих, седамдесетих и осамдесетих година. Кроз призму музике и песме тог доба, њих три, свака из свог угла, причају  о својим искуствима и себи. 

Улоге: Весна Станковић, Снежана Јеремић, Милица Јанкетић; клавир: Јован Стаматовић Карић; кореограф: Небојша Громилић

Бесплатне улазнице можете преузети на билетарници Културног центра Чачак.

Представа ће бити одиграна у оквиру редовног програма Културног центра Чачак.

Организација: Позоришни програм 

ПЕТАК, 26. СЕПТЕМБАР 2025.

Велика сала у 20.00

