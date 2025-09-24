Бесплатан улаз у Природњачки центар у Овчар Бањи поводом Светског дана туризма
Фото: Туристичка организација
Чачка/уступљене фотографије
Поводом Светског дана туризма, који се широм света обележава 27. септембра, Туристичка организација Чачка припремила је бесплатне активности за све љубитеље природе.
Од петка до недеље, од 26. до 28. септембра, улаз у Природњачки центар у Овчар Бањи биће бесплатан за све посетиоце. Радно време Природњачког центра је радним данима од 7 до 15 часова, а викендом од 9 до 17 часова.
Посетиоци ће током три дана имати прилику да бесплатно разгледају богату изложбену поставку и упознају се са животињским светом који настањује подручје Овчарско – кабларске клисуре.
Природњачки центар представља једну од најбољих разгледница саме клисуре и одличну полазну тачку за обилазак Овчарско–кабларске клисуре.
Ово је идеална прилика за све који још нису обишли Овчар Бању да то учине током наредног викенда, док ће они који су већ уживали у чарима клисуре сада добити могућност да је доживе потпуно бесплатно.