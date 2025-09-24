Društvo

Бесплатан улаз у Природњачки центар у Овчар Бањи поводом Светског дана туризма

G. D. Komentara (0)

Бесплатан улаз у Природњачки центар у Овчар Бањи поводом Светског дана туризма

Фото: Туристичка организација
Чачка/уступљене фотографије

Поводом Светског дана туризма, који се широм света обележава 27. септембра, Туристичка организација Чачка припремила је бесплатне активности за све љубитеље природе. 

Од петка до недеље, од 26. до 28. септембра, улаз у Природњачки центар у Овчар Бањи биће бесплатан за све посетиоце. Радно време Природњачког центра је радним данима од 7 до 15 часова, а викендом од 9 до 17 часова.

Посетиоци ће током три дана имати прилику да бесплатно разгледају богату изложбену поставку и упознају се са животињским светом који настањује подручје Овчарско – кабларске клисуре.

Природњачки центар представља једну од најбољих разгледница саме клисуре и одличну полазну тачку за обилазак Овчарско–кабларске клисуре.

Ово је идеална прилика за све који још нису обишли Овчар Бању да то учине током наредног викенда, док ће они који су већ уживали у чарима клисуре сада добити могућност да је доживе потпуно бесплатно.

Slične Vesti
Društvo Kultura Obrazovanje

ЈАНА СТАМЕНКОВИЋ, ђак генерације Економске школе

G. D.

ГЛАС ђака генерације (1) Најуспешнији ученици основних и средњих школа представиће се наредних месеци читаоцима “Чачанског гласа” и портала “Ча глас” (www.caglas.rs) кроз неколико слика о себи и својим школским данима, причајући нам о вредностима којима теже, плановима за будућност и наравно – о свом граду… Детињство је, прича нам Јана, провела у Пријевору, где […]

СТРУЈА
Društvo

Где све данас неће бити струје, а где наредних дана

G. D.

Због хитних радова на далеководу за Миоковце, без електричне енергије, данас ће бити потрошачи у Миоковцима, Брду, Зовама, Топаловићима, Дрењу, и Селишту. Планирано је да се радови обављају у временском интервалу од 08:00 до 15:00 часова. Због хитних радова на замени и преправки кућних прикључака, без електричне енергије биће потрошачи у улици Змајевој, 2 – […]
Društvo

OTVORENA IZLOŽBA „OSOBE SA INVALIDITETOM KOJE SU MENJALE SVET“

I. М.

U centru Čačka je otvorena izložba “Osobe sa invaliditetom koje su menjale svet“, a posetioci će do 03. oktobra biti u prilici da se informišu o životnim pričama osoba koje su uprkos svojim hendikepima uspele da istraju u svojim idejama i onome što su naumile. Na panoima su predstavljene fotografije sa tekstom o životu i […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.