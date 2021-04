„Bez vakcine kao da vas neko gađa iz snajpera“

„Kada nemate zaštitu ni protiv jednog soja korone vi ste potpuno otvorena meta, kao da vas neko gađa iz snajpera, tako izgleda napad korone na vas“, objasnila je direktorka KBC „Bežanijska kosa“ dr Marija Zdravković.

Ona je rekla da vakcinacija stvara odbranu od virusa, i to ne samo antitela, već i memorijske limfocite, odnosno ćelije koje direktno ubijaju virus, takozvane prirodne ubice virusa.

„Većina ljudi posle primljene vakcine ide da odredi antitela. To je greška i to ne treba da se radi. I ako nema antitela kaže da je potpuno nezaštićen. Mi ne možemo da kažemo da je to apsolutno tačno, ali praksa pokazuje, ono što smo videli, ljudi koji nisu imali antitela ipak u kontaktima ne dobijaju koronu. A oni koji dobiju koronu, oni zapravo nemaju formu da korona napada pluća“, rekla je Zdravković.



Dodala je da upravo u tome stvar, da i ako se pojavi, da ona bude zapravo blaga forma gripa, a ne da izaziva ozbiljne simptome.

„Cilj nam je da ne izaziva zapaljenje pluća, da ne zahteva da legnete u bolnicu, da idete na visoke doze kiseonika, da primate lekove koji su jaki, koji utiču na imunitet. Pacijenti dobiju šećer kao nusefekat tih lekova, pa im treba dva-tri meseca da to regulišu“, rekla je Zdravković, a prenosi Blic.

