БЕЗ ВЕЋИХ ПРОБЛЕМА У ИВАЊИЦИ

Оркански јак ветар претходних дана изазвао је, како незванично сазнајемо, бројне кварове на електро водовима. Екипе ивањичке Електродистрибуције су готово непрекидним радом успеле да већину санирају. Међутим, синоћни снег је поново изазвао мање проблеме, па се стабилизација снабдевања струјом очекује до краја дана.
Иначе, по речима путара, сви путни правци су проходни, осим појединих кракова на локалним правцима. Биће у току дана прочишћени. Висина снежног покривача у вишим пределима ивањичке општине је око 15 центиметара.
Ј.С.