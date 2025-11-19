БЕЗ ВЕЋИХ ПРОБЛЕМА У ИВАЊИЦИ

Epidemiolog Predrag Kon pozvao je građane, naročito mlađe, da se vakcinišu protiv koronavirusa i da time pokažu da su društveno odgovorni. Kon je to rekao za televiziju Pink u Grockoj – gde je autobus za vakcinaciju – kako bi se povećao broj građana koji su primili vakcinu i tako se došlo do bržeg sticanja kolektivnog […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

