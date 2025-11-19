Društvo Ivanjica

БЕЗ ВЕЋИХ ПРОБЛЕМА У ИВАЊИЦИ

Z. Ј. Komentara (0)

Оркански јак ветар претходних дана изазвао је, како незванично сазнајемо, бројне кварове на електро водовима. Екипе ивањичке Електродистрибуције су готово непрекидним радом успеле да већину санирају. Међутим, синоћни снег је поново изазвао мање проблеме, па се стабилизација снабдевања струјом очекује до краја дана.

Иначе, по речима путара, сви путни правци су проходни, осим појединих кракова на локалним правцима. Биће у току дана прочишћени. Висина снежног покривача у вишим пределима ивањичке општине је око 15 центиметара.

Ј.С.

Slične Vesti
Društvo

Kon: Vakcinišite se, virus je u „nokdaunu“

I. М.

Epidemiolog Predrag Kon pozvao je građane, naročito mlađe, da se vakcinišu protiv koronavirusa i da time pokažu da su društveno odgovorni. Kon je to rekao za televiziju Pink u Grockoj – gde je autobus za vakcinaciju – kako bi se povećao broj građana koji su primili vakcinu i tako se došlo do bržeg sticanja kolektivnog […]
Društvo

„ДВА АНСАМБЛА, ЈЕДНО ФОЛКЛОРНО СРЦЕ” ВЕЧЕРАС У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Z. Ј.

Културно – уметничко друштво „Дуле Милосављевић Желе” угостиће данас Фолклорни ансамбл „Вила” из Новог Сада. Они ће одржати заједнички концерт на сцени Културног центра у Чачку са почетком у 19 часова. У концерту под називом „Два ансамбла, једно фолклорно срце“, публика ће имати прилику да ужива у различитим ношњама, тоновима, играма из свих делова Србије. […]
Aktuelno Društvo Grad Kultura

КРАЉ ЧАЧКА: НЕ ВИДИМ НИШТА СЕМ КУЛТУРЕ ШТО БИ ЗНАЧИЛО МЛАДИМА

Z. Ј.

Краљ Чачка, илити Ненад Марић, по сопственим речима је „добио позив који се не одбија“ и зато је учествовао у свечаном отварању новог фестивала МАПА 032 у Чачку, а о идеји да се оснује један овакав фестивал за младе сценске уметнике, је рекао: –  Племенита и културна идеја, пошто Чачак нема зграду позоришта, а има […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.