Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 19. новембар

Poslednjih godina Čačak pridaje veliku pažnju rešavanju odlaganja komunalnog otpada, a prema najavama nadležnih tokom 2020. biće uložena dodatna sredstva, s ciljem da se što više očuva životna sredina. Javno komunalno preduzeće “Komunalac“ postepeno svoje usluge širi i do udaljenih seoskih područja. Broj divljih deponija je znatno smanjen od kako je 2017. godine počela izgradnja […]

