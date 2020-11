BOKS JE PONOVO U MODI

Boks je u nekadašnjoj Jugoslaviji bio jedan od najtrofejnijih sportova. Nije bilo značajnijeg takmičenja, a da nije osvojena neka od medalja. „Zlatno doba“ ovog sporta bio je period sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka kada je Jugoslavija bila u rangu sa Kubom, Sovjetskim Savezom, SAD. Veći deo reprezentacije sačinjavali su borci iz Srbije. Braća Kačar, Vujković, Šaćirović, Ristić, Salihu, Bogujevci… su upisani zlatnim slovima u istoriju srpskog sporta.

Međutim, raspad zemlje, ratovi, ekonomska kriza doprinose da boks ostane na periferiji, bez nekih značajnih rezultata. Ipak, čini se da počinju da duvaju neki novi vetrovi. Srbija će iduće godine biti domaćin Svetskog prvenstva, a to je odlična prilika da se ovom sportu vrati nekadašnji sjaj.

Čačanskoj sportskoj porodici Bokserski klub „Čačak“ se priključio 14. januara 2018. godine. Ima oko 50 članova, takmičara i rekreativaca, koji pet puta nedeljno treniraju u Sokolani.

Boks nema starosnu granicu. Možete ga trenirati od rane mladosti do pozne starosti. Sve je popularniji i kod nežnijeg pola, tako da imamo dosta devojaka koje treniraju, jer je idealan za oblikovanje tela, a i odlično je sredstvo za oslobađanje od stresa – kaže Dejan Marić, potpredsednik BK „Čačak“.

Posle nešto više od dve godine rada došli su i prvi takmičarski uspesi. Na nedavno održanoj „Smederevskoj jeseni“, takmičenju koje okuplja bokserske nade, Đina Miletić je osvojila zlato, Marko Gavrilović srebro, dok su bronazane medalje pripale Stefanu Sretenoviću i Rajku Tomaševiću.

Deo zasluga za odlične rezultate pripada i jednom od trenera Nikoli Lazareviću.

– Trudim se da mladima prenesem deo entuzijazma koji smo mi imali tokom devedesetih godina, kada je bila velika kriza. Tada smo se sportom bavili čista srca i samo nas je pokretala želja za što boljim rezultatom. Želim da i oni tako shvate bavljenje boksom, postanu dobri sportisti i pre svega dobri ljudi – rekao je Lazarević, koji je, tada kao član Bokserskog kluba „Soko“, upravo tih devedesetih bio dva puta juniorski prvak Jugoslavije i treći na juniorskom prvenstvu Evrope u kategoriji do 91 kilogram.

Nedavno je u „Čačak“ stiglo veliko pojačanje. Iz Kragujevca je došao dvadesetogodišnji Slobodan Jovanović. Prvi natup za novi klub doneo mu je veliki uspeh. Na seniorskom Prvenstvu Srbije, održanom u Smederevu od 28. do 31. oktobra, okitio se titulom šampiona u poluteškoj kategoriji (borci do 81 kilogram).

– Imam ambicije da sa najvećih takmičenja donosim medalje. Ovde sam naišao na sjajnu atmosferu i odlične uslove, tako da je ovo samo prvi korak u ostvarenju mojih ciljeva – izjavio je Jovanović po osvajanju šampionske titule.

Ovaj rezultat je bila još jedna potvrda sa koliko ozbiljnosti rukovodstvo kluba pristupa svom poslu, a na njegovom čelu je Milenko Andrić, nekadašnji vicešampion Balkana i četvorostruki prvak SFRJ. Boksovao je za „GOŠU“ iz Smederevske Palanke u sezoni 1985-86, kada je ovaj klub postao ekipni prvak Jugoslavije. Prve bokserske korake načinio je u nekadašnjem „Borcu“ i podseća da je krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih godina prošlog veka hala kraj Morave uvek bila puna kada su odigravani mečevi Druge lige.

Cilj nam je da imamo što više reprezentativaca i dovođenje Jovanovića je jedan prvih poteza u tom smeru. Raduje me što sve više mladih dolazi na treninge, jer jedan od ciljeva bavljenja sportom njihovo sklanjanje sa ulice, a iz tako široke baze sigurno će biti i onih koji će nas obradovati dobrim rezultatima – kaže Andrić i nada se da će u što skorije vreme biti nadmašena ostvarenja Nikole Lazarevića i Maneta Marčete (bio drugi na Prvenstvu Evrope).

Kao i većina sportskih kolektiva ni BK „Čačak“ nije izuzetak kada su u pitanju finansijski problemi. Zahvaljujući grupi entuzijasta on uspeva da opstane.

Ogromnu pomoć nama pružaju Nikola Borovčanin, predsednik Bokserskog saveza Srbije, i Nedeljko Mandić, predsednik Bokserskog saveza Šumadije i Pomoravlja, i najviše zahvaljujući njima smo dobili mogućnosti da koristimo salu u Sokolani – ističe Andrić i očekuje da će uz pomoć Grada uspeti da vrate boksu ugled kakav je nekada imao.

Ogromna energija i polet koji se mogu osetiti na svakom treningu, uz stručan rad, predstavljaju dobar znak da čačanskom boksu predstoje bolji dani, jer je ovaj sport ponovo u modi.

V. D.

Učenica prvog razreda Ekonomske škole Đina Miletić se boksom bavi četiri godine i uspela je da za to vreme stigne do vicešampionske titule Srbije u kategoriji do 54 kilograma. „Boks sam zavolela gledajući filmove na tu temu. Nije mi teško da treniram dva puta dnevno i uspevam da uskladim sportske i školske obaveze“ kaže Đina, dodajući da je još uvek sa čuđenjem gledaju kada kaže da trenira boks, a napominje da su devojke mnogo agresivnije u borbama od muškaraca.

Jedan od poteza rukovodstva Bokserskog saveza Srbije na oživljavanju ovog sporta u našoj zemlji je dovođenje trenera sa Kube Horhea Luisa Frometa Matoša i njegovog priključenja stručnom štabu reprezentacije. Zahvaljujući Borovčaninu i Mandiću ovaj kubanski stručnjak boravio je dve nedelje u Čačku, aktivno učestvovao u treninzima i održao jednodnodnevn seminar trenerima iz okolnih gradova. U klubu ističu da je njegov dolazak bio od izuzetnog značaja i da su mnogo toga naučili, pošto kubanska škola boksa predstavlja jednu od najboljih u svetu.