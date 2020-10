ČAČANSKE TOPLANE SPREMNE ZA POČETAK GREJNE SEZONE

Prema rečima nadležnih iz JKP “Čačak” sve je spremno za predstojeću grejnu sezonu, toplotni izvori (toplane i kotlarnice) i distributivna mreža su već pripremljeni, a urađeni su i neophodni remonti, kao i intervencije u stambenim zgradama. Sistem je potpuno spreman za grejnu sezonu, prošle sedmice su završene hladne, a tokom ove nedelje su bile tople probe. Početak grejne sezone će diktirati isključivo spoljne temperature, rekao je za naš list Danko Ćalović, direktor Javno komunalnog preduzeća za grejanje “Čačak”, napominjući da su obezbeđene dovoljne količine goriva, odnosno, da je zaključen ugovor sa “Srbijagasom” o isporuci gasa.

Direktor JKP “Čačak” Danko Ćalović podseća da je započeta izgradnja nove gasne kotlarnice “Fakulteti – OŠ Vuk Karadžić”, koja se nalazi između Agronomskog fakulteta i Studentske menze, na parceli koju je Grad Čačak pribavio u svojinu od Republike Srbije, bez naknade. Za izgradnju kotlarnice, koja bi trebalo da bude završena do kraja godine, JKP “Čačak” i Grad izdvojili su po 15 miliona dinara. Preduzeće za grejanje je već postavilo podstanice i toplovod za OŠ “Vuk Karadžić”, Muzičku i Tehničku školu. Ovi školski objekti grejaće se sa postojeće kotlarnice u OŠ “Vuk Karadžić”, koja je u toku leta rekonstruisana. Inače, Grad je prostor ove kotlarnice predao na upravljanje i održavanje JKP za grejanje „Čačak“.

– Nabavljena su i u sve tri škole ugrađena najsavremenija toplotna postrojenja, odnosno, automatizovane toplotne podstanice. Završena je izgradnja toplovoda od buduće kotlarnice, kod Agronomskog fakulteta, do postojeće kotlarnice u OŠ „Vuk Karadžić“. Od građevinske parcele toplovod prelazi Ulicu cara Dušana, kod Agronomskog fakulteta i pruža se duž ograde školskog dvorišta, ispod trotoara u dužini od 100 metara, a zatim „ulazi“ u dvorište škole (ispod parkinga), do kotlarnice. Planirano je i da se na početku ove sezone izvrši proba rada kotlarnice, potroši postojeće gorivo koje se nalazi u tankovima, a nakon priključenja na sistem daljinskog grejanja sa nove kotlarnice, konzervira i pretvori u “hladnu rezervu”. Izgradnjom nove kotlarnice stvaraju se uslovi za priključenje na sistem daljinskog grejanja drugih objekata u ovom delu grada i to Agronomskog fakulteta, Fakulteta tehničkih nauka, Više tehničke škole, drugih objekata javne i privatne namene duž Ulice Svetog Save – objašnjava direktor Danko Ćalović.

Na ovaj način biće “ugašene” sve kotlarnice u ovom delu grada, koje kao pogonsko gorivo koriste naftu, mazut i ugalj. Takođe, biće obezbeđeno pouzdanije i kvalitetnije grejanje i čistiji vazduh.

N. R.

MOŽEMO SE NADATI NIŽOJ CENI GREJANJA

– Cena gasa je u letnjem periodu bila niža, nego što je prosečna cena ovog energenta u zimskom periodu. JKP “Čačak” varijabilni deo cene formira na osnovu prosečne cene u grejnoj sezoni, koja odražava sadašnju. Odnosno, nepromenjenu cenu grejanja smo predali Gradu na usvajanje. Međutim, ukoliko cena gasa ostane ista ili, eventualno pojeftini, postoji mogućnost i za sniženje cene grejanja. S obzirom na to da se tome nadamo, a kada naša očekivanja budu potvrđena, pripremićemo zahtev za izmenu cene grejanja i uputiti Gradu da ga uvrsti u dnevni red Skupštine. Ali, kakva će cena gasa biti u četvrtom kvartalu ove godine, znaćemo posle 1. novembra. Dakle, ako bude trend sniženja cene gasa, možemo se nadati i nižoj ceni grejanja – najavio je Danko Ćalović, direktor JKP “Čačak”.