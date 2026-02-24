ЧЕЛНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ УГОСТИЛИ МУШКУ КОШАРКАШКУ ЕКИПУ ГИМНАЗИЈЕ, ШКОЛСКЕ ПРВАКЕ СРБИЈЕ

Са Републичког такмичења средњих школа у кошарци, одржаног у Новој Вароши 11. и 12. фебруара, мушка екипа Гимназије се вратила овенчана титулом првака Србије. После 2005, 2008. и 2012. године ово је било четврти пут да су гимназијалци показали да се најбоља кошарка у нашој земљи игра у овој школи.
Тим поводом су данас, 24. фебруара, помоћници градоначелника Милош Стеванић и Милош Теофиловић, у сали Градског већа, примили освајаче златне медаље које је предводио њихов тренер Зоран Стефановић. Присуствовали су и директор Гимназије Иван Ружичић, председник Савеза за школски спорт града Чачка Срђан Јовић и координатор у овој организацији Горан Глишовић.
Гости су представнике локалне самоуправе обавестили о току такмичења, док су домаћини, честитајући им на успеху, обећали да ће Град Чачак максимално помоћи овом тиму како би се што боље припремио за наступ на Светском школском првенству које ће бити одржано током јуна месеца на Златибору.
Комплетан извештај са овог догађаја биће објављен у наредном броју „Чачанског гласа“.
В. Д.