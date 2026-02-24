Sport

ЧЕЛНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ УГОСТИЛИ МУШКУ КОШАРКАШКУ ЕКИПУ ГИМНАЗИЈЕ, ШКОЛСКЕ ПРВАКЕ СРБИЈЕ

vladecaglas Komentara (0)

Са Републичког такмичења средњих школа у кошарци, одржаног у Новој Вароши 11. и 12. фебруара, мушка екипа Гимназије се вратила овенчана титулом првака Србије. После 2005, 2008. и 2012. године ово је било четврти пут да су гимназијалци показали да се најбоља кошарка у нашој земљи игра у овој школи.

Тим поводом су данас, 24. фебруара, помоћници градоначелника Милош Стеванић и Милош Теофиловић, у сали Градског већа, примили освајаче златне медаље које је предводио њихов тренер Зоран Стефановић. Присуствовали су и директор Гимназије Иван Ружичић, председник Савеза за школски спорт града Чачка Срђан Јовић и координатор у овој организацији Горан Глишовић.

Гости су представнике локалне самоуправе обавестили о току такмичења, док су домаћини, честитајући им на успеху, обећали да ће Град Чачак максимално помоћи овом тиму како би се што боље припремио за наступ на Светском школском првенству које ће бити одржано током јуна месеца на Златибору.

Комплетан извештај са овог догађаја биће објављен у наредном броју „Чачанског гласа“.

В. Д.

Slične Vesti
Grad Sport

У НЕДЕЉУ ТРКА „НАГРАДА ЧАЧКА

Z. Ј.

Бициклистички клуб „Борац“, према календару такмичења Бициклистичког савеза Србије, организује бициклистичку трку за Куп Србије „НАГРАДА ЧАЧКА  2025“ , у недељу, 4. маја. Ово је друга трку у оквиру овогодишње Купа Србије у друмском бициклизму. Такмичење ће бити одржано у селу Јежевица , на рскрсници путева Грујанске косе и бањичког пута, где ће бити старт […]
Sport

ВЕЧЕРАС КОМШИЈСКИ ДЕРБИ

vladecaglas

„Чачак 94 Quantox“ се у петом колу АдмиралБет КЛС састаје са ужичком „Слободом“. Оба тима имају половичан учинак, па се вечерас, 27. октобра, од 18 сати у хали крај Мораве очекује занимљива утакмица, јер су гости млада, полетна и добро селектирана екипа која игра брзу кошарку у оба смера. Тренер „Чачак 94 Quantoxa“ Ђорђе Мићић […]
Sport

Branko Ljujić: Prvi put Borac je savladao Partizan daleke 1966. godine

I. М.

Pobeda Borca nad Partizanom, u prvom kolu ABA lige, izazvala je euforiju u Čačku. Naravno, u čačanskim lokalima i među poklonicima košarke to je bila glavna sportska tema. I ne samo sportska. Mnogi su sa oduševljenjem govorili da je ovo prva pobeda Čačana nad “crno – belima”. Međutim, zahvaljujući nekadašnjem košarkašu, privredniku, svojevremeno poznatom košarkaškom […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.