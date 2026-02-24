Поводом 111. годишњице смрти ђенерала Арачића

U Ulici Sime Sarage, kod broja 51 i u Prijevoru, kod servisa „Skanija“, došlo je do kvara na vodovodnoj mreži, koji će biti sanirani toku dana. Moguće je kratkotrajno redukovanje u snabdevanju vodom na pomenutim lokacijama dok traju radovi. Iz JKP „Vodovod“ istuču da nastavljaju radove u Donjoj Trepči na priključenju novih potrošača. U ostalim […]

