Поводом 111. годишњице смрти ђенерала Арачића

Поводом 111. годишњице смрти ђенерала Арачића, у среду, 25. фебруара, у 11,00 сати Друштво за неговање традиција ослободилачких ратова Србије до 1918. Подружница ЧАЧАК положиће венац на спомен-чесму у Јанчићима.
Ђенерал ВУКОМАН АРАЧИЋ, рођен 10. маја 1850. године у Ланишту, умро 25. фебруара 1915. године у Ужицу, где је сутрадан и сахрањен. Након рата, 25. фебруара 1926. године, уз највеће државне почасти, његови остаци пренети су у породичну гробницу на Новом гробљу у Београду.
Ђенерал Арачић успешно је командовао Ужичком војском у Колубарској бици, штитећи лево крило Мишићеве Прве армије, са којом је извојевао прве победе на Годуну и Крстацу.
Спомен чесму подигао је Петар П. Петровић – Бекутић, резервни потпуковник из Јанчића 1937. године, уз помоћ мештана и Банске управе, а у знак сећања на пале јунаке и њиховог команданта приликом пробоја аустро-немачког фронта на положају Годун 04. децембра 1914. године.

БЕБЕ
Рођен један дечак

У претходном дану, дакле, 19. октобра рођенa је једна беба, један дечак у Породилишту Опште болнице Чачак. .У Продилишту Опште болнице Чачак рађају се бебе са поподручја града Чачка и општина Ивањице и Лучана.
Jutros dva kvara na vodovodnoj mreži

U Ulici Sime Sarage, kod broja 51 i u Prijevoru, kod servisa „Skanija“, došlo je do kvara na vodovodnoj mreži, koji će biti sanirani toku dana. Moguće je kratkotrajno redukovanje u snabdevanju vodom na pomenutim lokacijama dok traju radovi. Iz JKP „Vodovod“ istuču da nastavljaju radove u Donjoj Trepči na priključenju novih potrošača. U ostalim […]

ПИЈАЦА (Фото: В. Јовичић)
ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

Пројино брашно 150 Кромпир 100-120 Пасуљ 300-650 Паприка 100-350 Парадајз 100-160 Краставци 150-200 Тиквице 250 Цвекла 150 Спанаћ 250 Купус 40-60 Целер 250-500 Першун веза 50 Шаргарепа 150-200 Зелени лист купуса 100 Зелена салата 70-100 Црни лук 100-120 Бели лук 800-1000 Шампињони 400 Броколи 250-300 Празилук 200 Карфиол 100-120 Плави патлиџан 100 Кисели купус 200-250 […]

