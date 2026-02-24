Поводом 111. годишњице смрти ђенерала Арачића, у среду, 25. фебруара, у 11,00 сати Друштво за неговање традиција ослободилачких ратова Србије до 1918. Подружница ЧАЧАК положиће венац на спомен-чесму у Јанчићима.
Ђенерал ВУКОМАН АРАЧИЋ, рођен 10. маја 1850. године у Ланишту, умро 25. фебруара 1915. године у Ужицу, где је сутрадан и сахрањен. Након рата, 25. фебруара 1926. године, уз највеће државне почасти, његови остаци пренети су у породичну гробницу на Новом гробљу у Београду.
Ђенерал Арачић успешно је командовао Ужичком војском у Колубарској бици, штитећи лево крило Мишићеве Прве армије, са којом је извојевао прве победе на Годуну и Крстацу.
Спомен чесму подигао је Петар П. Петровић – Бекутић, резервни потпуковник из Јанчића 1937. године, уз помоћ мештана и Банске управе, а у знак сећања на пале јунаке и њиховог команданта приликом пробоја аустро-немачког фронта на положају Годун 04. децембра 1914. године.
