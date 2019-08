ČETIRI NAPLATNE RAMPE NA NOVOM AUTOPUTU

Šef projekta izgrade Koridora 11 Ivan Pavlović rekao je za RTS da putnici iz Beograda do početka auto-puta mogu doći putem pored Ade ka Obrenovcu, ali i obilaznicom preko Ostružničke petlje. Dodaje da je putnicima od Beograda do Mislođina, početka novog auto-puta potrebno od dvadeset do trideset minuta.

Ivan Pavlović je gostujući u Jutarnjem Dnevniku RTS-a naveo da se putnici na novi auto-put uključuju u mestu Mislođin i da ih nakon nekoliko kilometara očekuje prva naplatna rampa.

„Ovu deonicu čine tri petlje – Ub, Lajkovac, Ljig. Četiri naplatne rampe, tri bočne i čeona Obrenovac“, objašnjava Pavlović.

Dodaje da je posle Obrenovca, sledeća rampa i uključenje u Ubu gde se nalazi velika petlja. Zatim od Uba put dalje vodi do Lajkovca gde je takođe naplatna rampa i uključenje.

„Sledeće veliko uključenje je u Ljigu dokle i ide nova deonica koja se završava tunelom ‘Brančići'“, objašnjava Pavlović.

Dodaje da se sa pet petlji može izaći sa auto-puta, kao i da je urađen kompletan zatvoren sistem naplate putarina.

„Tako da svaki građanin koji bude ušao na auto-put izaći će na onoj petlji gde njemu odgovara“, objašnjava Pavlović.

Navodi da je specifičnost ovog puta u odnosu na ostale auto-puteve ta da u jednom delu prolazi kroz jednu prirodnu retenziju, posebno na deonici Obrenovac–Ub.

„Znači u zoni je vodotokova i dela koji služi kao odbrambeno područje u slučaju velikih kiša“, rekao je Pavlović.

Dodaje da je bržu izgradnju auto-puta sprečilo to što deo auto-puta koji prolazi od Lajkovca do Ljiga prolazi pored postojećih vodotokova reke Ljig i Kolubare gde je urađeno proširenje tih vodotokova kako bi se sprečio prodor vode do novog auto-puta.

„Nakon katastrofalnih poplava 2014. morali smo da izmenimo kompletnu dokumentaciju i uradimo mnogo veći stepen zaštite odnosno proširenje tih vodotokova kako bismo sprečili da prodor vode do novog auto-puta. To je doprinelo do se rokovi koji su bili definisani i planirani malo pomere, da bismo uspeli da završimo te poslove“, objašnjava Pavlović.

Navodi da na ovoj deonici ima 11 nadvožnjaka, mostova 44 i tunel Brančići dug oko 950 metara.

Prva vozila se očekuju negde oko ponoći.

Dodaje da se do kraja godine očekuje povezivanje sa Koridorom 10.

