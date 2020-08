Danas će definitivno biti poznato kako će izgledadati nastava, a ovo su najveće dileme roditelja

Kako će izgledati nova školska godina trebalo bi definitivno da bude poznato danas nakon sastanka čelnika Ministarstva prosvete i obrazovanja i predstavnika Kriznog štaba za borbu protiv kovida-19 koji je zakazan za 9.00 časova.

Prethodnih desetak dana obelodanjene su mnoge varijante, razrađeni skoro svi detalji, ali je ipak ostalo mnogo dilema kako među roditeljima, tako i među nastavnicima.

U klupama ili onlajn?

Prva i najveća dilema, da li će đaci imati nastavu u školama ili kod kuće. Jasno je da neće isti modeli biti primenjivani za sve osnovce i srednjoškolce. Za sada je skoro izvesno da će učenici od prvog do četvrtog, a možda i petog razreda, početi nastavu u školi.

A za dalje će zavisiti od epidemiološke situacije.

Skraćeni časovi ili ne?

Druga dilema vezana je za trajanje časova. Naime, ministar Mladen Šarčević, ali i epidemiolog dr Predrag Kon, najavili su da će časovi skoro izvesno biti skraćeni, odnosno da će trajati 30 do 35 minuta.

Ipak, i ovo ne znači da će važiti podjednako za sve osnovce i srednjoškolce.

Još nije jasno ni kada će uopšte đaci ići u škole. Naime, ministar Šarčević je predstavio model po kojem bi učenici prvog i drugog osnovne išli od 8.00 do 11.00, trećeg i četvrtog razreda od 11.00 do 14.00, petog i šestog od 14.00 do 17.00 i sedmaci i osmaci od 17.00 do 20.00 časova. I tako svaki dan

Odeljenje sa dve nastavnice?

Nadležni su najavili da će u učionicama morati da se drži rastojanje, te da će u svakoj od njih moći da bude maksimalno 15 učenika. To bi onda značilo da će svako odeljenje biti podeljeno u dve učionice.

Međutim, postavlja se pitanje kako bi tekla nastava, da li bi svaka grupa imala svoju i još jednu dodatnu učiteljicu/nastavnicu?

Da li roditelji mogu da biraju?

Među mnogobrojnim najavama spominjala se i mogućnost da roditelji samostalno biraju da li žele da im deca imaju nastavu u školi ili onlajn. Naravno, u dogovoru sa nastavnicima i direktorima obrazovnih ustanova.

Da li će đaci moći da skinu maske?

Učenici će sigurno nositi maske u školama, samo je pitanje da li non-stop dok su u obrazovnoj ustanovi, što bi bilo prilično teško bez obzira na uzrast đaka ili samo povremeno.

Dr Predrag Kon je izneo ideju da đaci mogu da skinu maske dok su u klupama, odnosno na dovoljnoj razdaljini jedni od drugih.

Za đake knjige ili laptopovi?

S obzirom na situaciju sa korona virusom, roditelji su u dilemi kako da spremaju đake za novu školsku godinu.

Ako bude redovne nastave moraće da im kupuju knjige, sveske, maske, a ako kao proletos budu na onlajn časovima, pre svega će im trebati neki kompjuter, laptop ili tablet.

