Stopića pećina ponovo najzanimljivija turistima

Pre početka letnje sezone na Zlatiboru, jedno od mesta koje je u prethodnoj godini bilo najposećenije – Stopića pećina, brojala je 20. 000 posetilaca manje nego u prethodnoj godini. U julu se to izmenilo, kaže Jovan Pavlović iz TO „Zlatibor“.



–Do prošle sedmice broj onih koji su posetili ovo neobično lepo prirodno blago skoro se izjednačio sa brojem poseta u istom mesecu prethodne godine, da bi pretprošle nedelja samo u jednom danu broj gostiju dosegao 2.000. Dnevne posete radnim danima variraju od 1.300 do 1.400 gostiju tako da će do kraja godine biti premašen prošlogodišnji rekord – kaže Pavlović.



Jedina nevolja, kako ističe, u svemu ovome jeste što na parking prostoru nema dovoljno mesta za sve koji dolaze. Naime, godina ovakva kakva jeste sprečila je da se završe planirani radovi na pristupnom putu i proširenju parking prostora, ali će to biti ispravljeno, najavljuju iz TO „Zlaribor“

Ovo neobično leto dovelo je dosta gostiju i na druge zanimljive zlatiborske lokalitete, a Gostilje je posećenije nego što je bilo prethodnih godina. Izuzetno lepo uređeno, čisto, sa dosta sadržaja za decu i odrasle, postalo je zanimljivo ne samo zbog svog vodopada već zbog sveukupne slike. Tako je i sa mnogim drugim mestima koja su do sada bila neotkrivena za turiste, kažu u TO „Zlatibor“, potvrđujući ono što meštani znaju – da je Zlatibor lep u svakom svom kutku i da su njegov vazduh i predeli lekoviti za dušu i telo.

Ča Glas