Данас до 17 степени

Извор: РТС, РХМЗ
Јутро у Србији хладно и ведро, једино на северу Војводине облачно, понегде са слабом кишом. Током дана топлије, уз дуже сунчане периоде. Највиша дневна температура од 10 на истоку до 17 степени на западу земље.
Изнад већег дела Србије јутро претежно ведро, осим на северу Војводине где ће бити умерено до потпуно облачно, понегде са слабом кишом.
Током дана променљиво облачно и топлије са сунчаним интервалима.
Ветар слаб и умерен, јужни и југоисточни, од средине дана у појачању.
Јутарња температура од –5 до 3 степена, највиша од 10 до 17 степени.
Увече и током ноћи ка петку у западној половини земље очекује се јаче наоблачење са кишом, у планинским пределима југозападне Србије и са снегом.
У Београду ће након хладног и ведрог јутра бити променљиво облачно са сунчаним интервалима и топло, уз умерен ветар, јужних праваца и највишу дневну температуру око 15 степени.
Крајем дана следи јаче наоблачење са кишом.
Могућа главобоља и поспаност
Опрез се саветује кардио-васкуларним и цереброваскуларним болесницима.
Реуматски болови, поспаност и главобоља су могуће метеоропатске реакције.