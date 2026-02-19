Društvo

Данас до 17 степени

G. D. Komentara (0)

Извор: РТС, РХМЗ

Јутро у Србији хладно и ведро, једино на северу Војводине облачно, понегде са слабом кишом. Током дана топлије, уз дуже сунчане периоде. Највиша дневна температура од 10 на истоку до 17 степени на западу земље.

Изнад већег дела Србије јутро претежно ведро, осим на северу Војводине где ће бити умерено до потпуно облачно, понегде са слабом кишом.

Током дана променљиво облачно и топлије са сунчаним интервалима.

Ветар слаб и умерен, јужни и југоисточни, од средине дана у појачању.

Јутарња температура од –5 до степена, највиша од 10 до 17 степени.

Увече и током ноћи ка петку у западној половини земље очекује се јаче наоблачење са кишом, у планинским пределима југозападне Србије и са снегом.

У Београду ће након хладног и ведрог јутра бити променљиво облачно са сунчаним интервалима и топло, уз умерен ветар, јужних праваца и највишу дневну температуру око 15 степени.

Крајем дана следи јаче наоблачење са кишом.

Могућа главобоља и поспаност

Опрез се саветује кардио-васкуларним и цереброваскуларним болесницима.

Реуматски болови, поспаност и главобоља су могуће метеоропатске реакције.

Slične Vesti
Društvo

ТРЕШЊЕ 1.200, КАЈСИЈЕ 600, МЛАДИ КРОМПИР ОД 220 ДО 250 ДИНАРА

G. D.

     НАЗИВ РОБЕ   16. 05. Пројино брашно 100-120 Кромпир 80-100 Пасуљ 300-650 Паприка 300-450 Парадајз 180-270 Краставци 130-160 Тиквице 160 Цвекла 120 Спанаћ 160 Купус 100-120 Целер 250-500 Першун веза 50 Шаргарепа 100-120 Зелени лист купуса 80 Зелена салата 50 Црни лук 100-120 Бели лук 800-1000 Шампињони 350-400 Броколи 350 Празилук 200 Карфиол […]

ЗИМА, фото: Слађана Белић
Društvo

ОБЛАЧНО, УЗ КИШУ И СНЕГ

G. D.

Облачно и у већем делу хладно, док ће у јужним крајевима бити топлије. Ујутру на северозападу Србије са снегом, а у осталим крајевима са кишом која ће се локално ледити на тлу. Пре подне и средином дана у већем делу земље прелазак кише у снег, а само ће у јужним пределима током целог дана падати киша. […]
Društvo

AMSS: NA GLAVNIM PUTEVIMA BEZ ZASTOJA, NA GRANICAMA ČEKANJE OD 20 DO 60 MINUTA

I. М.

Na glavnim putevima nema vanrednih zastoja, bez zadržavanja se prolazi i na naplatnim rampama, dok se na pojedinim deonicama i danas očekuje otežan saobraćaj zbog najavljenih povremenih pljuskova, saopštio je Auto-moto savez Srbije. U prvoj polovini dana saobraćaj nedeljom je uvek slabijeg intenziteta, osim u turističkoj sezoni kada je na autoputevima i glavnim magistralama u […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.