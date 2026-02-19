Данас до 17 степени

Na glavnim putevima nema vanrednih zastoja, bez zadržavanja se prolazi i na naplatnim rampama, dok se na pojedinim deonicama i danas očekuje otežan saobraćaj zbog najavljenih povremenih pljuskova, saopštio je Auto-moto savez Srbije. U prvoj polovini dana saobraćaj nedeljom je uvek slabijeg intenziteta, osim u turističkoj sezoni kada je na autoputevima i glavnim magistralama u […]

