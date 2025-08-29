август, Фото: Милан Чакајац
Данас сунчано и веома топло време

Извор: РТС, РХМЗ

Најтоплији дан ове седмице, највиша дневна температура до 38 степени

У Србији данас сунчано и веома топло време. Јутарња температура од осам степени на истоку и југоистоку Србије, до 25 на југу Баната. Највиша дневна 38 степени, у западној, северозападној и делом централној Србији. У кошавском подручју јак ветар, са ударима олујне јачине.

Очекује се сунчано и веома топло време, док се крајем дана и у току ноћи у Подрињу, Срему и Бачкој повећава облачност, местимично с кишом и локалним пљусковима са грмљавином. 

Температура ће се кретати од јутарњих осам на истоку и југоистоку Србије, до 25 степени на југу Баната.

Највиша дневна биће од 30 у Тимочкој Крајини до 38 степени у западној, северозападној и делом централној Србији.

Дуваће слаб и умерен ветар, у кошавском подручју повремено јак, јужни и југоисточни, а на југу Баната и у доњем Подунављу и са ударима олујне јачине

У Београду ће бити топло и ветровито, уз јужни и југоисточни ветар. Највиша дневна температура кретаће се до 35 степени.

Неповољна биометеоролошка ситуација

Погоршање биометеоролошких прилика имаће неповољан утицај на све осетљиве особе, па им се саветује да смање уобичајене активности и поштују савете лекара.

Срчани и психички болесници, као и астматичари ће бити посебно осетљиви.

Главобоља и проблеми са сном су могући код метеоропата. Учесницима у саобраћају је потребна максимална концентрација.

Прогноза за наредне дане

За дане викенда биће променљиво облачно и нестабилно, повремено с кишом и локалним пљусковима са грмљавином, уз пад температуре и престанак кошаве. 

У суботу се очекује пролазно наоблачење са кишом, пљусковима и грмљавином, уз пад температуре и скретање ветра на умерен до јак западни и северозападни. Најнижа температура од 15 до 22 степенаа највиша од 28 степени на северозападу и западу до 34 степена на крајњем југу и југоистоку. 

На северу се у недељу очекује променљиво облачно и суво, а у осталим крајевима местимично са кишом уз постепени престанак падавина и разведравање током дана. Ветар слаб и умерен, на истоку Србије повремено и јак западни и северозападни. 

