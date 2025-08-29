ЈУЧЕ – ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЈЕДАН ДЕЧАК

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак рођене ЧЕТИРИ БЕБЕ, ТРИ ДЕВОЈЧИЦЕ И ЈЕДАН ДЕЧАК.
Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине.
У Општој болници Чачак хоспитализован је један пацијент оболео од ковида-19. У респираторном центру нема пацијената, такође нема пацијената на респиратору. У протекла 24 часа није било отпуста, ни пријема пацијената. За последња 24 часа у пријемно – тријажној амбуланти Опште болнице Чачак, са симптомима и знацима ковид инфекције било су три прегледа.Од 163 узорка из Чачка позитивно је […]
У Општој болници Чачак хоспитализован је један пацијент оболео од короне. За последња 24 часа у пријемно – тријажној амбуланти Опште болнице Чачак, са симптомима и знацима ковид инфекције била су два прегледа (први прегледи). Од 82 узорка из Чачка позитивно је 27, из Горњег Милановца од 45 узорака позитивно је 19, из Лучана од […]
Naš dragi zemljak, Čačanin, pukovnik profesor dr Miroslav Vukosavljević izabran je danas za načelnika Vojnomedicincke Akademije u Beogradu (VMA). Pukovnik Vukosavljević rođen je 23. aprila 1961. godine. Medicinski fakultet u Beogradu završio je 1987. godine, a specijalizaciju iz oftamologije na Klinici za očne bolesti VMA 1992. godine. Magistirirao je 1994. godine, a doktorirao 1999. godine […]