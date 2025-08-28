Društvo

Влада прогласила стање елементарне непогоде у шест градова и 13 општина у Србији

Z. Ј. Komentara (0)

Влада Србије прогласила је на данашњој седници стање елементарне непогоде у шест градова и 13 општина у Србији.

Стање елементарне непогоде проглашено је у Прокупљу, Крушевцу, Чачку, Крагујевцу, Бору и Врању и у општинама: Бојник, Лебане, Ивањица, Алексинац, Рача, Кнић, Житорађа, Блаце, Куршумлија, Голубац, Мионица, Дољевац и Књажевац, наводи се саопштење владе.

Та одлука донета је на основу усвојене измењене и допуњене Одлуке о проглашењу елементарне непогоде због великих пожара који су захватили део територије Србије услед дуготрајне суше и недостатка падавина, екстремно високих температура и ветрова орканске јачине током јуна, јула и августа.

Влада је претходно, на седници у јулу, прогласила елементарну непогоду у пет градова и 11 општина.

Извор: Политика

Slične Vesti
Društvo Zdravstvo

КОНАЧНО: Нема пацијената на ковид одељењу!

G. D.

На ковид одељењу Опште бoлнице Чачак нема пацијената.У протекла 24 часа није било отпуста, ни пријема пацијената.За последња 24 часа у пријемно – тријажној амбуланти Опште болнице Чачак, са симптомима и знацима ковид инфекције прегледа није било. Од 77 узорака из Чачка позитивно је девет, из Горњег Милановца од 39 узорака позитиван  је кедан, из Лучана од […]
Društvo

Време данас – облачно с падавинама

G. D.

Време данас – облачно с падавинама Време у Србији данас ће бити претежно облачно, с кишом и суснежицом, док се само на западу и југозападу земље очекује снег, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ). Најниже температуре од -2 до три а највише дневне од три до осам степени. И у Београду ће данас бити облачно, […]

КИША Фото: Бојан Банић
Društvo Grad

Облачно са кишом, пљусковима и грмљавином – могуће непогоде са градом

G. D.

ИЗВОР: РТС У Србији данас променљиво облачно, местимично с кишом, пљусковима и грмљавином. Понегде су могуће и непогоде. Најнижа температура од 13 до 18, највиша до 26 степени.  Променљиво облачно, местимично с кишом, пљусковима и грмљавином, осим у Неготинској Крајини где ће се задржати суво време. У послеподневним сатима и даље ће бити услова за […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.