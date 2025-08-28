ОДРЖАНА ОБУКА „ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ“
У среду, 27. августа, у Организационој јединици Чачак РПК Моравичког и Рашког управног округа, одржана је обука под називом „Финансијско управљање“. Циљ обуке је да постојећи, као и будући привредни субјекти добију основне информације о финансијском управљању и значају финансијске анализе. Полазници су имали прилику да се упознају и са управљањем готовином, израдом бизнис плана, преломном тачком рентабилитета и осталим факторима који утичу на максимизацију добити. Обуку је реализовала Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа, а полазници су добили сертификате.
СТАНДАРДИЗОВАНЕ ОБУКЕ И УСЛУГЕ МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ И РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ
– Обука је намењена, како почетницима, тако и свима који желе да освеже своје знање пословања у области финансијског управљања. Иначе, реализујемо различите врсте обука. Реч је о сету стандардизованих обука и услуга Министарства привреде и Развојне агенције Србије, за почетнике у пословању, за жене предузетнице, за извознике, за произвођаче… Наравно, и теме су разноврсне, финансијско управљање, иновације, маркетинг, продаја, стандарди квалитета… То су сегменти који су неопходни за успешно пословање наших привредника. Такође, веома су важне саветодавне услуге, посебно када предузетници имају неке дилеме, када размишљају о развијању бизниса или када желе да започну сопствени посао. Наши савети им могу помоћи да лакше и брже наставе реализацију својих планова – каже Катарина Марковић из Регионалне развојне агенције за Рашки и Моравички округ.
Обука „Финансијско управљање“ фокусирана је на значај финансијске анализе за доношење одлука у предузећу.
– Финансијске анализе које се интерно раде у предузећу су веома важне. На основу тих анализа привредници могу да доносе боље одлуке. Наравно, финансијско управљање је само један од сегмената за успешно пословање. Да ли ће фирма бити мање или више успешна зависи од многих фактора, како спољашњих, тако и унутрашњих. Дакле, реално сагледавање значаја уласка на неко тржиште или проширења тржишта, увођења иновација или новог производа, нове услуге, маркетинга или рекламирања…, чини скуп различитих активности које једна компанија спроводи зарад остваривања профита, односно добити – објаснила је Марковић.
ПРАВА ВРЕДНОСТ СУ ЉУДИ
Саговорница „Гласа“ напомиње да се на оваквим скуповима могу упознати потенцијални партнери, сарадници, али и разменити искуства у одређеној области, решити неки проблеми или дилеме.
– Предузетници могу добити и нове идеје за унапређење свог бизниса. Наравно, приватним послом могу да се баве сви који су довољно упорни. Али, неспутаност у идејама доприноси реализацији планова. Дакле, вишеструка је корист обука. Привредници су мање или више заинтересовани за обуке, јер немају довољно времена. Али, кратке обуке не одузимају много времена. Битна је и политика компаније. Уколико менаџмент зна да су права вредност људи, желеће да се запослени додатно обучавају или да освеже своје знање. Права вредност су људи, јер једна фирма вреди колико запослени доприносе тој компанији – нагласила је Катарина Марковић.
ДОБАР БИЗНИС ПЛАН ЗА УСПЕШНО ПОСЛОВАЊЕ
Привредна комора Србије, поред низа активности, организује и бројне едукације за привредне субјекте. Зависно од области пословања и величине привредних субјеката прилагођавају се и различита предавања.
– Обука је посвећена, пре свега, почетницима у пословању. Свако успешно пословање мора да прати добар бизнис план, а његов саставни део је финансијско управљање и финансијска анализа, што је веома важно за сва предузећа, а нарочито за почетнике у послу. Инвеститори и кредитори који улажу у пословање морају да добију благовремене и тачне информације, не само о профиту које намерава да оствари предузеће, већ и о времену када ће тај профит почети да се остварује како би били сигурни да ће уложена средства моћи да врате. Јако је битно да управо почетници у пословању знају да „читају“ финансијске извештаје, да своју пословну идеју преведу у бројке и да сами виде у ком се правцу креће њихов бизнис, шта треба да буде акценат побољшања пословања, а у најгорем случају, да донесу одлуку о мењању или о прекидању сопствене делатности. Такође, веома је важна и анализа тржишта. Сви предузетници, не само почетници, морају да раде анализе конкуренције, купаца и њихових захтева. Истраживање је показало да, нарочито почетници у пословању, имају највише проблема и затварају фирме управо због недовољне анализе тржишта, потенцијалних купаца, али и конкуренције – рекла је Горана Танасковић, руководилац Организационе јединице Чачак Регионалне привредне коморе Моравичког и Рашког управног округа.
ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА ОБУКЕ ПОЧЕТНИКА У ПОСЛОВАЊУ
Према њеним речима, тренутно је велико интересовање за обуке почетника у пословању, јер су свесни да треба још много да уче и да приликом оснивања фирме и изласка на тржиште могу да се суоче са одређеним проблемима. Кроз ове обуке добијају информације које могу да им помогну да превазиђу све проблеме на почетку пословања, нагласила је Танасковић.
– У октобру 2023. године сам започела свој приватни бизнис. Подршка Привредне коморе, Развојне агенције или било које државне институције је изузетно важна. Сматрам да предузетници треба да искористе све могућности које пружају едукације, као и остале врсте подршке, посебно финансијске. Свој бизнис сам започела тако што сам аплицирала за средства Фонда за развој Републике Србије – изјавила је за наш лист Мирјана Ерић, власница Агенције за организацију догађаја „Event planner“.
Н. Р.