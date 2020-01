DODATNIH 490.000 ŠVAJCARSKIH FRANAKA ZA NTP ČAČAK, OTVARANJE ZA NOVE STANARE OČEKUJE SE KRAJEM MARTA

Zajedno sa ministrom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladenom Šarčevićem gradonačelnik Čačka nedavno je potpisao ugovor za razvoj NTP Čačak kroz projekat “Tehnopark Srbija 2 – podsticanje izvoza kroz razvoj tehnoloških parkova”. Cilj ugovara je podsticanje izvoza tehnoloških parkova kroz koji će Švajcarska organizacija SEKO finansirati razvoj i promociju poslovnog modela NTP Čačak sa 490. 000 švajcarskih franaka. Izgradnja novog objekta budućeg regionalnog Naučno tehnološkog parka u Čačku, u koji je Vlada Republike Srbije uložila oko tri miliona evra, trebalo bi da bude gotova do kraja februara, kaže gradonačelnik Čačka Milun Todorović. Nova radna mesta, odnosno novi stanari bi, prema njegovim rečima, već krajem marta mogli da se usele u novi objekat.



Novac od Švajcaraca pre svega je namenjen za konsultacije, mentorstvo i obuke, a nosilac je NTP Beograd.

-Predviđeno je do 15.000 švajcarskih franaka bespovratnih sredstava za 15 naših startapova, a ostali deo novca za mentorstva, konsulatnte i sve one potrebe koje su neophodne. Dakle, ovo podrazumeva nova radna mesta, dobre plate, a najvažnije za naš grad jesu nova zapošljavanja za naše srednjoškolce i studente, ali i sve one koji žele da se razvijaju – kaže gradonačelnik Todorović, ističući da na ovom prostoru u narednih nekoliko godina očekuje 300, 400 novozaposlenih.



Vlada Republike Srbije krajem prošle godine opredelila je oko tri miliona evra za kupovinu zgrade i zemljišta na nekadašnjem prostoru fabrike „Cer“, gde će biti izgrađen regionalni Naučno tehnološki park, spreman za nove stanare.

Ovim projektom je predviđeno podsticanje izvoza, a do novih radnih mesta mogu stići i pojedinci, ali i neke razvijene kompanije mogu postati stanari NTP-a. Svi koji imaju dobre ideje, a koje budu prošle kod formirane komisije, dobiće bespovratna sredstva da ih u prostoru Naučno tehnološkog parka implementiraju.

-U Čačku, prema našim saznanjima, ima oko 55 informatičkih firmi, sa oko 500 zaposlenih. Dakle, mi želimo da oni dođu ovde, ali i neki novi mladi ljudi, koji imaju ideje i inovacije, imaće sve besplatno u jednom periodu koji bude određen. Imaće mentore i grantove, dakle bespovratna sredstva za početak svog posla, naravno i ako ne uspeju, imaće ponovo mogućnost da nastave rad – objašnjava Todorović.



Ovim projektom, pre svega je predviđeno izuzetno pospešivanje izvoza. Druga grana su Srbiji, posle građevinske, je IT sektor, pa prema rečima Todorovića, želja lokalne samouprave je da, pre svega, informatičkim, ali i ostalim firmama koji se bave inovacijama, pruži prostor da mogu da se razvijaju i zapošljavaju nove radnike.



Pored Čačka, sredstva za Naučno tehnološki park od švajcarske organizacije SEKO dobio je i Niš. S obzirom na to da je izgradnja nove zgrade NTP u Čačku, za sada jedan od najvećih projekta za ovu godinu, finasiran od strane republike, ali i stranaca, gradonačelnik smatra da je naš grad zauzeo posebno mesto na preduzetničkoj mapi Srbije.

-Čačak se, rekao bih, pozicionirao zaista u poslednjih sto godina kao grad vrednih ljudi, grad preduzetničkog duha, pre svega. Ima zaista dugu tradiciju. Od zanatske zadruge, „Univerzala“, koji je pionir u tom smislu poslovanja, zajedničkog nastupa na tržištima… Osnicvači NTP Čačak su Grad Čačak, Institu za voćarstvo, naši fakulteti, ali i dva udruženja privdrednika. Taj spoj privrede, nauke i lokalne samouprave podržala je država, ali i Evroska unija, Švajcarska Vlada, i žele da se ulaže u inovacije koje su pogotovu opredeljene prema izvozu – rekao je Todorović, ističući da bi već krajem marta regionalni NTP u Čačku trebal da priomi nove stanare.

I. M.