Unapredjenje bezbednosti žena u Srbiji

DONACIJE ZA UDRUŽENJA ŽENA

Implementacija projektnih aktivnosti sprovodi se na osnovu Sporazuma o partnerstvu izmedju UN WOMEN i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, u okviru projekta “Unapredjenje bezbednosti žena u Srbiji”. Projekat koji realizuje Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) finansiran je od strane Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške.

Cilj projekta, koji se realizuje od 7. maja 2021. do 30. novembra 2022. godine, jeste unapredjenje prevencije i sprečavanje nasilja nad ženama koje žive u ruralnim sredinama.

Imajući u vidu da ekonomska nezavisnost predstavlja preduslov za poboljšanje kvaliteta života žena i izlazak iz nasilnog odnosa, kroz projekat je, između ostalog, predviđeno pružanje direktne pomoći novoformiranim nevladinim organizacijama koje se bave pružanjem podrške ovoj kategoriji žena i devojčica, u cilju jačanja njihovih organizacionih i tehničkih kapaciteta.

Budući da se projektne aktivnosti sprovode u Zlatiborskom, Moravičkom i Raškom okrugu, po izvršenom mapiranju nevladinih organizacija u ovim okruzima koje se bave unapređenjem položaja žena koje žive u ruralnim sredinama. odabrano je Udruženje poslovnih žena „Nadežda Petrović” Čačak da implementira projektnu aktivnost. Projekat se odnosi na pružanje direktne pomoći novoformiranim nevladinim organizacijama koje se bave pružanjem podrške ovoj kategoriji žena i devojčica, u cilju jačanja njihovih organizacionih i tehničkih kapaciteta.

U Guči su 4. novembra predstavnice Udruženja ženskog preduzetništva „Nadežda Petrović“ Čačak izvršile prve dve, od sedam projektom “Unapredjenje bezbednosti žena u Srbiji” utvrdjenih donacija IT opreme, koja se sastoji od po jednog lap topa, štampača/skenera, foto aparata, projektora i platna za projektor.



Udruženje seoskih žena Dragačeva Moravičkog okruga i Udruženje „Ariljke“ Zlatiborskog okruga su prva dva druženja primaoci donacije.

Uručena IT oprema od izuzetnog je značaja za rad Udruženja.



Predsednica Udruženja „Ariljke“ Katarina Gačević, sa neskrivenom emocijom kaže:

–Za „Ariljke“ ova donacija znači puno. Do sada smo bile upućene na dešavanja u lokalu, a kako i svako umrežavanje i povezivanje ima neprocenjive benefite, tako smatram da će i oprema koju smo dobili omogućiti ženama što veće učešće, ali i transparentnost na budućim projektima. Vrednosti, ali i problemi žena koje žive na selu moći će adekvatnije, brže, jednostavniji da se rešavaju. Neizmerno hvala u ime svih članica Udruženja „Ariljke“.



Predsednica Svetlana Jevremović iz Udruženja seoskih žena Dragačeva prenosi svoje utiske:

-Udruženje seoskih žena Dragačeva se od srca zahvaljuje na donaciji koju smo danas preuzele. Ova donacija je od veoma velikog značaja za naše Udruženje, dalji rad i poslovanje udruženja. Kako udruženje od osnivanja pre dve i po godine do današnjeg dana nije posedovalo ništa od opreme, rad Udruženja je po osnovu prateće opreme bio izuzetno težak. Ovom donacijom rešili smo puno dosadašnjih problema. Konačno ćemo na pravi način moći da predstavimo rad Udruženja, aktivnosti koje sprovodimo i da pružimo veću podršku našim članicama i drugim ženama kojima je naša podrška neophodna. Našu zahvalnost ne možemo rečima da opišemo.



Predsednica Udruženja „Nadežda Petrović“ Vesna Baur, naglašava važnost podizanja samopouzdanja i samopoštovanja žena, kao i njihovog doprinosa u ekonomskom rastu svoje zajednice i svoje zemlje. U tom smislu posebno je zahvalna Poverenici za zaštitu ravnopravnosti, gosp. Brankici Janković, za izuzetno zalaganje za poboljšanje položaja žena i devojčica:

–Udruženje poslovnih žena „Nadežda Petrović“ prepoznato je kao partner od poverenja u realizaciji različitih projekata državnih institucija i nevladinih internacionalnih organizacija, a koji imaju zajednički cilj: osnaživanje žena, kako u poslovnom tako i u privatnom životu, za jedno bezbednije i pravednije društvo.

Direktorka Udruženja „Nadežda Petrović“ Gorana Tanasković ističe da su članice Udruženja uvek spremne da pruže svoje znanje i podele iskustva sa koleginicama koje se po prvi put susreću sa odredjenim izazovima. Ženska solidarnost je vidljiva i realna, a još i primetnija kada je podržana kao što je u ovom slučaju, od strane UN Women i Kancelarije Poverenice za zaštitu ravnopravnosti:

-Radujemo se narednim donacijama u sklopu ovog projekta jer tokom primopredaje opreme vidimo koliko svakom mladom udruženju žena znači podrška i koliko a im daje novu snagu i otvara nove perspektive.