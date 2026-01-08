Други дан Божића посвећен је Сабору пресвете Богородице, а трећи дан најрадоснијег хришћанског празника је Стевандан. За други дан Божића одлази се код пријатеља, кумова, дочекују се гости.
Православни верници Божић славе пуна три дана, а сваки има своје име. По обичајном календару, та три дана кућа се не чисти, поготово не метлом.
Први дан најрадоснијег празника православаца је Божић, други је Божји дан, посвећен Богородици, а трећи Стевандан.
Други дан Божића у Српској православној цркви посвећен је Сабору пресвете Богородице, а у народним веровањима сабирању добрих дела и мирењу.
Назива се и Божји или Средњи дан, и проводи се свечано, у знаку солидарности, милосрђа, пријатељства. Обилазе се кумови, пријатељи и комшије, примају гости.
Кажу, ко вам се нађе на кућном прагу да никако не треба да га вратите, него да га на најбољи начин угостите.
У Војводини се по традицији прежу коњи, врани и бели.
Још се понегде задржао обичај коледа. Група маскираних младића обилази куће, певају коледарске песме, желећи домаћинству здравље и напредак. Понегде млади у насељу, порти или на раскршћима играју у колу, док други на тркама, на окићеним коњима, „вијају“ Божић.
Невесте одлазе у свој род где остају неколико дана.
Трећег дана Божића, слави се Свети архиђакон и првомученик Стефан, кога бројне породице празнују као крсну славу.
Празновање траје до малог Божића, односно 14. јануара. Не пости се до Крстовдана. При сусрету људи се поздрављају традицоналним божићним поздравом, рукују се и љубе.
ИЗВОР: РТС