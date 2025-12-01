И јуче – ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА

Posle niza dilema i problema, oprezno i sa brojnim kombinacijama kako tehnički realizovati programe, počela je nova školska godina. Počela, i deca su joj se obradovala. Distanca nije prirodno ljudsko stanje, čovek je socijalno, društveno biće, i svaka vrsta izolacije za njega je svojevrsna kazna. Nije slučajno ostalo za sva vremena zapisano „Od kolevke, pa […]

