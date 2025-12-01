БЕБЕЕЕЕ
И јуче – ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА

Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошла ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА

Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје Града Чачка, лучанске и ивањичке општине.

РХМЗ упозорава на пљускове, температура данас до 25 степени

ИЗВОР: РТС Републички хидрометеоролошки завод упозорио је на пљускове и грмљавину до краја месеца, али и почетком јуна. Највиша дневна температура данас ће износити између 21 и 25 степени. Данас ће бити променљиво облачно и нестабилно, местимично са пљусковима и грмљавином, чешћим у другом делу дана. У Србији ће 26. мајског дана бити променљиво облачно […]
ПОЧЕЛА МАНИФЕСТАЦИЈА ПОСВЕЋЕНА ДЕЦИ ИЗ ДИЈАСПОРЕ, „СРПСКИ СВЕТ – НОВИ ЛИДЕРИ“

Чачак је, од јуче до 8. августа, домаћин за око педесеторо деце из дијаспоре, у оквиру пројекта „Српски свет – нови лидери“. Ову шестодневну манифестацију, намењену српској деци, узраста од 12 до 16 година, осмислило је Удружење грађана „Светосавске свечаности“ из Чачка, а суфинасирају је Управа за сарадњу са дијаспором и Србима у региону и […]
OD TABLICE DO TABLETA, ŠKOLARCI, SREĆNO!

Posle niza dilema i problema, oprezno i sa brojnim kombinacijama kako tehnički  realizovati programe, počela je nova školska godina. Počela, i deca su joj se obradovala. Distanca nije prirodno ljudsko stanje, čovek je socijalno, društveno biće, i svaka vrsta izolacije za njega je svojevrsna kazna. Nije slučajno ostalo za sva vremena zapisano „Od kolevke, pa […]

