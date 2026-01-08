ОТКРИВЕНО 535 ПРЕКРШАЈА НА ПОДРУЧЈУ ПУ ЧАЧАК

Припадници саобраћајне полиције Министарства унутрашњих послова спровели су акцију појачане контроле у циљу очувања безбедности саобраћаја током новогодишњих и божићних празника, а у досадашњем току акције откривено је око 42.000 прекршаја.
На подручју Полицијске управе Чачак за првих седам дана ове године, саобраћајна полиција открила је укупно 535 прекршаја.
– Највише је откивено прекршаја недозвољене брзине кретања 250, затим некоришћења сигурносног појаса 42. Такође, санкционисан је 51 возач који су возили под дејством алкохола, као и два возача који су возили под дејством психоактивних супстанци. Од почетка године, евидентирано је sedam саобраћајних незгода у којима је pet лица задобило лаке телесне повреде – рекао је Mилош Дуканац, помоћник командира у СПИ Чачак.
Саобраћајна полиција ће и наредних дана појачано контролисати учеснике у саобраћају са посебним акцентом на откривање и санкционисање прекршаја који су најчешћи узроци саобраћајних незгода.
– Актуелне временске прилике, са нижим температурама, снегом и могућом поледицом, додатно повећавају ризик у саобраћајуа, због тога апелујемо на све учеснике у саобраћају, да прилагоде брзину условима пута, буду стрпљиви и да доследно поштују све саобраћајне прописе, ради своје и безбедности других учесника у саобраћају – нагласио се Дуканац.
Виолета Јовичић