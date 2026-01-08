ПРВА БЕБА РОЂЕНА НА БОЖИЋ ДОБИЛА ДУКАТ ОД ГРАДА

Локална самоуправа Града Чачка одлучила је да се, као поклон, знак пажње и подршка рађању, додели дукат и за прву бебу из града Чачка рођену на Божић. Мајка А. С. је јутрос у 5:35 родила сина Максима, тешког 3.800 грама, тако да је он добио дукат од Града, као прва беба рођена током божићних празника из Чачка.
Због епидемије и забране посета, породиљи су дукат уручили медицински радници Породилишта Опште болнице Чачак.
Град Чачак и убудуће ће наставити праксу доделе дуката првој беби рођеној у Новој години, а од ове године и првој беби рођеној током божићних празника, чиме се додатно наглашава значај рађања и породичних вредности.
Овом симболичном гестом Град Чачак потврђује да континуирано пружа подршку родитељству и најмлађим суграђанима.
Кабинет градоначелника