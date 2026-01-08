Aktuelno Društvo

ШИРОМ СРБИЈЕ НА ТЕРЕНУ ВИШЕ ОД 2.000 ПУТАРА

ЈП „Путеви Србије“ обавештава јавност да су сви државни путеви I и II реда у Републици Србији, прилази граничним прелазима као и планинским центрима проходни за саобраћај на целој територији Србије.

Снега има местимично у расквашеном стању до пет центиметара и саобраћај се одвија отежано на територији Бачке, Београда, Чачка, Ивањице, Колубаре, Косова, Крагујевца, Крушевца, Мачве, Ниша, Новог Пазара, Новог Сада, Панчева, Пожаревца, Пожеге, Суботице, Ужица, Ваљева, Врања, Зајечара, Зрењанина.

На снази је забрана за шлепере, на територији Бачке, Ваљева, Ужица, Пожеге, Н. Пазара, Крушевца, Ивањице, Зајечара.

Тренутно је на снази четврти степен приправности – 2.324 путара, 815 путарских возила и камиона и 331 машина за чишћење снега је на терену широм Србије.

Сва расположива механизација и људство је на терену 24 часа и интервенише у циљу безбедног одвијања саобраћаја.

Располажемо довољним количинама соли, каменог агрегата и ризле.

Од почетка зиме потрошено 35.800 тона соли и то 14.800 тона на  аутопуту, 21.000 тона на осталим путевима.

Због најављених ниских температура постоји могућност појаве местимичне поледице на путевима, а поготово на деоницама које се простиру дуж речних токова, котлина, клисура као и на путним објектима.

ЈП „Путеви Србије“ апелује на возаче да, због влажних коловоза и појаве ниских температура, могуће поледице и слабе видљивости на појединим деоницама, без преке потребе не крећу на пут, а уколико крену да обавезно имају зимску опрему и ланце у брдовитим и планинским теренима.

ЈП „Путеви Србије“

ГЕОГРАФСКИ ЗАВИЧАЈНИК (30) ПРИЈЕВОР – УВАЛА ИЛИ ПРЕВАРА? Село Пријевор на територији Чачка смештено је на узвишењу које се постепено и благо уздиже изнад долине Западне Мораве и заузима највећи део превоја према Миоковцима, кроз који протиче река Чемерница. Легенда коју је забележио Јован Мишковић у XIX веку говори како је име насеља настало због […]

