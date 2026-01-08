ШИРОМ СРБИЈЕ НА ТЕРЕНУ ВИШЕ ОД 2.000 ПУТАРА

Tokom jučerašnje rasprave u Skupštini Srbije, poslanica Srpske radikalne stranke (SRS) Vjerica Radeta rekla je nije sve idealno u gradnji puteva i kao primer navela problem pet naselja kod Čačka koji nemaju puteve ni obezbeđene pružne prelaze. Radeta je izjavila da su im se u ponedeljak javljali stanovnici pet čačanskih naselja Trnava, Trnavska Baluga, Atenica, […]

