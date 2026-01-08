Društvo

СНЕГ У МОРАВИЧКОМ ОКРУГУ ОТЕЖАО САОБРАЋАЈ

Снежне падавине у Моравичком округу не престају, снег пада скоро 24 сата, иако је обрадовао најмлађе, током празничних дана пуне руке посла имали су путари.

– У току прошле ноћи, 7. на 8, јануар, пала је нова количина снега, од 15 до 20 центиметара. Електро снабдевање је стабилно, имали смо појединачних искакања на кратко у Месној заједници Срезојевци. Екипе су на терену нон-стоп, Већи део путних праваца тренутно је проходан, градско језгро је очишћено, а екипе су тренутно на терену на сеоском подручју – рекао је Милорад  Димитријевић, начелник Штаба за ванредне ситуације општине Горњи Милановац.

Према речима Димитријевића, за сада неће бити уведена ванредна ситуација на територији општине Горњи Милановац.

– Немамо завејане грађане, то је јако битно. Болесним грађанима и онима који примају терапију обезбеђен је превоз и приступ здравственим установама. Функционишемо отежано, али још увек није алармантно, тако да нисмо за сада ни узимали у разматрање увођење ванредног стања – рекао је Димитријевић.

Снежне падавине ни овога пута нису заобишле Лучане, у вишим пределима тих општина могу се забележити фотографије праве зимске идиле. Надлежне екипе су на терену, током јутарњих часова било је мањих проблема у снабдевању електричном енергијом, али је све санирано, како нам је речено из ЕПС-а.

– Путеви на територији Драгачева су проходни, пре свега, путеви првог и другог реда. Екипе су даноноћно на терену, саобраћај се одвија неометано. За кратко време пала је велика количина снега, у Горњем Драгачеву и до 40 центиметара – рекла је Зорица Милошевић директорка ЈП „Драгачево путеви“.

Виолета Јовичић

