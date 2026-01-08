СНЕГ И ЛЕДЕНА КИША НАПРАВИЛИ ПРОБЛЕМ НА ПУТЕВИМА

На територији града Чачка путеви се непрестано чисте од недеље увече. Иза запослених у јавним предузећима је пет дана непрестаних снежних и кишних падавина, са температурама које ни у току дана нису прелазиле нула степени.
На градском подручју је укупно пало преко 20 цм снега, а у вишим планинским пределима и преко 50 центиметара. Повремена појава ледене кише направила је велике проблеме, како у одржавању путева, тако и у одвијању саобраћаја. Током прошле ноћи и током вечери, снег је непрестано падао јаким интензитетом до раних јутарњих часова, што је створило велике проблеме у чишћењу путева. Очекујемо да данас до поднева сви путни правци првог приоритета у Чачку, који су усвојеним Програмом чишћења снега и леда са површина јавне намене за сезону 2025/2026 буду очишћени.
Екипе ЈКП „Градско зеленило“ и ЈКП „Моравац“ који су задужени за чишћење 371 км путева на сеоском подручју, започеле су активности синоћ око 23х, али тешки услови су онемогућили да сви путеви буду очишћени до јутра. Ипак, највећи део путева је у раним јутарњим сатима био очишћен, а током јутра су активности настављање на путним правцима у Миоковцима, Милићевцима, делу Ракове, Овчар Бањи, Бањици, Трнави, Горњој Атеници, Брезовицама, Јежевици, Балузи Трнавској, Коњевићима, Станчићима итд.
Од поднева се очекује престанак падавина, а у вечерњим сатима нагли пад температуре, која ће се током ноћи спустити и до -13 степени Целзијуса.
Екипе Зимске службе града Чачка ће током дана наставити са чишћењем и путева другог приоритета, као и на локацијама где постоји потреба доласка возила за превоз дијализних пацијената, као и на бројним локацијама где су у наредна два дана заказане сахране.
Екипе ЈКП „Комуналац“, које је задужено за чишћење путева и јавних површина на градском подручју, завршиле су чишћење улица 1. приоритета и започеле чишћење улица 2. приоритета, док је велики број екипа ангажован на ручном чишћењу и посипању соли на површинама намењеним за кретање пешака, уз машинско чишћење теотоара према Програму зимске службе.
Указујемо и на обавезу власника, односно корисника, да испред породичних и вишепородичних стамбених и стамбено – пословних зграда, пословних просторија и сл., изврше чишћења тротоара.
Према информацијама добијеним од предузећа „Ауропревоз – Кавим“ проблема у јавном превозу је било само на линији према Катрићима.
Из Саобраћајне полиције смо добили потврду да на територији града Чачка није било саобраћајних незгода.
Апелујемо на све учеснике у саобраћају да и даље буду опрезни у саобраћају и да вожњу прилагоде условима на путу. Настављамо да пратимо ситуацију и да путеве и пешачке површине одржавамо проходнима, а најава престанка падавина ће нам омогућити да снег буде у потпуности уклоњен са коловоза, као и да се започне чишћење путева и улица 3. приоритета, који до сада нису чишћени.
ЈП „Градац“ Чачак