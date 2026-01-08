БЕЗ ВЕЋИХ ПРОБЛЕМА У ИВАЊИЦИ

На подручју ивањичке општине проходни су сви путни правци осим деонице Преко брдо -Одвраћеница. По информацијама из зимске службе предузећа „Путеви“, екипе су на терену и очекује се да до краја дана буде проходан.
Има проблема у снабдевању електричном енергијом у Осоници и деловима Катића.На коловозу у нижим пределима има до пет, а у вишим и до десет центиметара угаженог снега, па је обавезна употреба зимске опреме.
За шлепере и камионе са приколицом важи забрана кретања преко Јавора и Јасенове.
Ј.С.