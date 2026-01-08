Ivanjica

БЕЗ ВЕЋИХ ПРОБЛЕМА У ИВАЊИЦИ

Z. Ј. Komentara (0)

На подручју ивањичке општине проходни су сви путни правци осим деонице Преко брдо -Одвраћеница. По информацијама из зимске службе предузећа „Путеви“, екипе су на терену и очекује се да до краја дана буде проходан.

Има проблема у снабдевању електричном енергијом у Осоници и деловима Катића.На коловозу у нижим пределима има до пет, а у вишим и до десет центиметара угаженог снега, па је обавезна употреба зимске опреме.

За шлепере и камионе са приколицом важи забрана кретања преко Јавора и Јасенове.

Ј.С.

Slične Vesti
Ivanjica Region

ОДОБРЕНА ЧЕТИРИ ЈАВНА РАДА

G. D.

ОДОБРЕНА ЧЕТИРИ ЈАВНА РАДА Пише Јелена Савић Национална служба запошљавања одобрила је реализацију четири пројекта јавних радова на којима ће бити ангажовано 19 незапослених лица током четири месеца. Њихова укупна вредност је 2.887.631,40 динара. За ову меру Општина и НСЗ издвајају по 1,5 милиона динара. У складу са јавним конкурсом, обухваћена су теже запошљива лица пријављена на […]
Ivanjica Region

КМФ ИВАЊИЦА ДАНАС ПРОТИВ КОЊАРНИКА

G. D.

КМФ ИВАЊИЦА ДАНАС ПРОТИВ КОЊАРНИКА                         ОЧЕКУЈУ ПРВЕ БОДОВЕ      Екипа KМФ Ивањица у четвртом колу Прве футсал лиге данас дочекује екипу KМФ Kоњарник из Београда. Утакмица ће у спортској хали у Црњеву почети у 20 сати.      После неуспеха у прва три кола пред Ивањичанима је тежак задатак да покушају против одличних гостију да […]

Школа скијања (фото: Н. Вуловић)
Ivanjica Region

ШКОЛА СКИЈАЊА ЗА МАЛИШАНЕ

G. D.

             ШКОЛА СКИЈАЊА ЗА МАЛИШАНЕ      Скијашки клуб ‘’Голија’’ од прошле седмице одржава школу скијања на Дајићком брду. Интересовање је и овога пута велико. Углавном су то малишани из Ивањице за које  локална самоуправа обезбеђује бесплатан аутобуски превоз. У сарадњи ивањичке општине и Канцеларије за Косово и Метохију обезбеђен је и боравак деце из јужне покрајине.      Са почетницима и онима […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.