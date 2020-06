NAJZNAČAJNIJE GRADILIŠTE U SRBIJI, DEONICA AUTO-PUTA PRELJINA – POŽEGA, DVA TUNELA KROZ JELICU

Na Jelici se već naziru ulazi u „Laz“ i „Munjino brdo“, dva tunela planirana da prođu kroz ovu planinu. To je jedan od najzahtevnijih građevinskih poduhvata na deonici auto-puta od Preljine do Požege. Radnici i mašine ušli su po 40 metara u obe tunelske cevi tunela „Laz“, od kojih će desna biti duga 2.900 metara, a druga 100 metara kraća. Kada bude završena izgradnja, desna tunelska cev biće najduži tunel u Srbiji. Ukupna dužina saobraćajnice Preljina – Požega je 30,9 kilometara, od čega je na čačanskoj teritoriji trasa duga 14,3 kilometra. Prema ugovoru sa kineskom kompanijom „China Communications Construction Company Limited” (SSSS), ukupna vrednost radova je 450 miliona evra.

Prošlo je tačno godinu dana od početka radova na ovoj deonici koja se zbog konfiguracije terena i projektovanih tunela i velikog broja mostova smatra jednom od najsloženijih delova nove saobraćajnice. I dok je trajalo vanredno stanje izvođači su nastojali da na gradilištu odrade poslove koji nisu zahtevali veći broj radnika. Odmah po ukidanju vanrednog stanja, radovi su intenzivirani i prema rečima Milana Bojovića, pomoćnika gradonačelnika Čačka, trenutno je na gradilištu angažovano 125 radnika, sa 30 različitih građevinskih mašina.

Milan Bojović, pomoćnik gradonačelnika

–Probijanje tunela „Laz“ je svakako najveći izazov, ali i probijanje tunela „Munjino brdo“ u nastavku trase. Pripreme za početak radova na iskopu samih tunelskih cevi trajale su dugo i obuhvatale su pripremu gradilišta, izgradnju kampa za radnike, izgradnju fabrike betona, betoniranje čitavog ulaznog portala i kosina na ulasku u tunel. Sada očekujemo da radovi na samom iskopu tunelskih cevi napreduju značajno brže, jer su potpuno nezavisni od bilo kakvih drugih aktivnosti – navodi Bojović i dodaje da je prvo izvršena eksproprijacija zemljišta na ovoj lokaciji, na ulasku u tunel, nezavisno od ostatka deonice, kako bi radovi bili započeti pre rešavanja imovinsko pravnih odnosa na čitavoj deonici od Preljine do Požege…



Kako ističe Bojović, ovaj deo saobraćajnice je veoma zahtevan, ne samo zbog topografije i geoloških uslova, već i zbog toga što je potrebno izmeštanje postojećih elektro-energetskih, telekomunikacionih, vodovodnih i gasnih instalacija na čak 73 lokacije…

SEVERNA OBILAZNICA



Paralelno sa izgradnjom ove deonice, Grad Čačak je započeo izradu Plana detaljne regulacije „Severna obilaznica“, kojom se predviđa izgradnja mosta u Parmencu i povezivanje prijevorske i ljibićke strane, što će i dodatno uticati na smanjenje saobraćaja u samom centru grada.

-Severna obilaznica je Prostornim planom Republike Srbije planirana kao alternativna saobraćajnica samom auto-putu „Beograd – Južni Jadran“, tako da očekujemo i finansijsku podršku Vlade Republike Srbije za izgradnju ovog mosta i same saobraćajnice. Preko 100 kilometara puteva koje smo uz podršku JP „Putevi Srbije“ izgradili ili rekonstruisali u našem gradu u prethodne dve godine, razlog su više da verujemo da ćemo i u ovom slučaju imati podršku – uveren je Milan Bojović, pomoćnik gradonačelnika Čačka.

ZAVRŠETAK PRE ROKA!?

Rok za izgradnju deonice auto-puta E-763, od Preljine do Požege je 36 meseci. Prema rečima Bojovića, predstavnici kineske kompanije „SSSS“ uvereni su da će uspeti da nadoknade izgubljeno vreme zbog smanjenog obima radova tokom pandemije koronavirusa i da će se već krajem 2022. godine ovom deonicom moći da se putuje.

MOST U PAKOVRAĆU PREKO MORAVE

Od projektovanih 35 mostova, 13 je dužine preko 100 metara, a najduži je 478 i on će biti na ukrštanju sa železničkom prugom, iza železničke stanice Prijevor. Most preko Zapadne Morave u Pakovraću, neposredno ispred Ovčarsko-kablarske klisure, jedinstven je u odnosu na ostale. On premošćuje reku rasponom od 80 metara, a ukupne dužine je 330 metara i najzahtevniji je na deonici.



V. Trtović

