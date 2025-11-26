Електродистрибуција: Планирани радови за ЧЕТВРТАК, 27. НОВЕМБАР

Dispečerski centar ED Čačak Planirani radovi za sredu 28. 10. 2020. -Zbog hitnih radova na raskresu dalekovoda u Gornjoj Atenici bez električne energije biće potrošači u delu G. Atenice (Veredže, Vrelo, Zdravljak), u vremenu od 08:00-16:00 časova. -Zbog izmeštanja mernih mesta bez električne energije biće potrošači u Gornjoj Trepči, od restorana “Šumadinac“, ka Turskom brdu […]

