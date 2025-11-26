СТРУЈА
Електродистрибуција: Планирани радови за ЧЕТВРТАК, 27. НОВЕМБАР

           Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на  реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у четвртак, 27. 11. 2025. године, у временском интервалу од:

  • 09:00 до 16:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Трнави, од Трнавске раскрснице, који се напајају са ТС Славекс, Сушара, Задругар, Дрвари, Минићи, Протића бунар, Бабовића поток и Петково брдо.
  • 09:00 до 12:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Рајцу, који се напајају са ТС Рајац кула.
  • 10:30 до 11:30 часова без електричне енергије биће потрошачи у Мрчајевцима, око аутобуске станице, у варошици до раскрснице за  Слатину.
  • 09:00 до 15:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Рошцима, који се напајају са ТС Рошци 1 и Каблар.

