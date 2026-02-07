Електродистрибуција: Планирани радови за НЕДЕЉУ И ПОНЕДЕЉАК
Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом.
Због тога ће у НЕДЕЉУ, 07. 02. 2026. године, у временском интервалу од 10:00 до 14:00 часова без електричне енергије бити потрошачи у Атеници, као и у Улици Рајка Шутића, од бр. 15-26, Улици 661, Учици др Дргише Мишовић (229-237 и 166-180), Улици Светозара Бабовића (7-15), центар Бабић, Приградско насеље Кулиновци (од 9 до 2), тржни центар Атеница.
Планирани радови за ПОНЕДЕЉАК 09. 02. 2026.
Од 9:00 до 15:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Мојсињу, Д. Горевници и Остри, засеок Костићи.