Електродистрибуција: Планирани радови за НЕДЕЉУ И ПОНЕДЕЉАК

G. D.

Електродистрибуција: Планирани радови за НЕДЕЉУ И ПОНЕДЕЉАК

          Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на  реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом.

Због тога ће у НЕДЕЉУ, 07. 02. 2026. године, у временском интервалу од 10:00 до 14:00 часова без електричне енергије бити потрошачи у Атеници, као и у Улици Рајка Шутића, од бр. 15-26, Улици 661, Учици др Дргише Мишовић (229-237 и 166-180), Улици Светозара Бабовића (7-15), центар Бабић, Приградско насеље Кулиновци (од 9 до 2), тржни центар Атеница.

               Планирани  радови за ПОНЕДЕЉАК 09. 02. 2026.

Од 9:00 до 15:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Мојсињу, Д. Горевници и Остри, засеок Костићи.

бебе 2
Društvo Grad

Јуче четири бебе: ДВА ДЕЧАКА И ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ

G. D.

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ЧЕТИРИ БЕБЕ, ДВА ДЕЧАКА И ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и општина Ивањица и Лучани. Извор: Ча глас
Društvo

ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ 87 ИНТЕРВЕНЦИЈА ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКОГ БАТАЉОНА ЧАЧАК

Z. Ј.

Током грејне сезоне сваке године повећан је број пожара на грађевинским објектима. За првих 20 дана текуће године, Ватрогасно-спасилачки батаљон Чачак који покрива Моравички округ, односно, кога чине ватрогасне јединице Чачак, Лучани, Гуча и Ивањица, имао је укупно 87 интервенција, од тога 51 пожар, док је у истом периоду прошле године забележено 55 интервенција, од […]

ЛЕТО, фото: Ча глас
Društvo Grad

Врели талас стигао у Србију, сутра 40 степени

G. D.

ИЗВОР: РТС Сунчано и натпросечно топло уз слаб и умерен северни и североисточни ветар. Јутарња температура од 12 до 22, највиша дневна од 35 до 38 степени. И у Београду сунчано и топло, уз слаб северни и североисточни ветар. Јутарња температура од 18 до 22, највиша дневна око 37 степени. Сунчано и натпросечно топло, наредних […]

