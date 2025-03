Proleće u februaru – danas i do 18 stepeni Sedmicu pred nama obeležiće prolećno vreme. Topla vazdušna masa iz Sredozemlja podići će živu u termometru i do 19 stepeni. Još ujutru mestimično magla i slab mraz do -2 stepena. Najviša od 14 do 18 stepeni. Ujutro mestimično slab mraz i magla. U toku dana sunčano […]

