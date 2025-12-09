квар водовод
Електродистрибуција: Планирани радови за СРЕДУ, 10. децембар

  Електродистрибуција: Планирани  радови за СРЕДУ, 10. децембар

           Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на  реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у среду, 10.12.2025. године, у временском интервалу од 09:00 до 12:00 часова без електричне енергије бити део потрошача у Доњој Јежевици који се напајају са трафостанице Доња Јежевица кула. 

      У случају лоших временских услова, радови ће бити одложени за други термин, о чему ће корисници бити на време обавештени.

Пакети солидарне помоћи за пензионере чија висина месечне пензије не прелази одређени износ

Од сутра пензионери могу предати захтеве за доделу пакета солидарне помоћи са основним животним намирницама и средтсвима за хигијену. Право на ову помоћ стичу сви пензионери чија висина месечне пензије не прелази износ од 16.884,94.динара. Предност имају пензионери чија пензија не прелази тај износ и уједно су самохрани корисници пензија или корисници у вишечланом домаћинству […]
Stanje na putevima

Сунчано и још топлије него јуче

Данас претежно сунчано и топлије него јуче. Јутарња температура од 15 степени до 22 степена, а највиша дневна од 35 до 38, у Београду до 37 степени. До суботе веома топло и до 40 степени, најтоплије ће бити на истоку и југу земље.

