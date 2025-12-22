СТРУЈА
Електродистрибуција: Планирани радови за УТОРАК, 23. децембар

           Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на  реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у уторак, 23. 12. 2025. године, у временском интервалу од:

  • 08:00 до 17:00 часова без електричне енергије биће потршачи у   Заблаћу, Слатини, Слатинској бањи, Кукићима, Мршинцима, Качулицама, Горичанима, Петници, Жаочанима и Премећи.  
  • 09:00 до 15:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у делу Горње Трепче, засеок Слатина.

АНЂЕЛА ДЕЛИЋ – ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ “ДР ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ”

ГЛАС ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ (6) “ГДЕ РЕЧИ НЕ ВРЕДЕ, МУЗИКА ПРОГОВАРА” “Музика је оно што нас чини живим, без музике не би било живота, или би тај живот био празан, пуст. Једна од добрих страна музике је што када нас “погоди”, не осећамо бол. Где речи не вреде, музика проговара. Музика је откриће веће од све […]

Смена сунца и облака

ИЗВОР: РТС У Србији данас променљиво уз смену сунчаних и облачних интервала и са локалном појавом пљускова и грмљавина, који понегде могу бити израженији са већом вероватноћом у централним, јужним и источним деловима Србије. Најнижа температура од 9 до 16 , а највиша од 22 до 26 степени. Променљиво уз смену сунчаних и облачних интервала и […]
Отпочиње Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о дуалном образовању

Извор: Министарство просвете Јавне расправе од друштвеног значаја укључују потребу информисања друштва, али и укључивања истог у сам процес расправе. Наиме, Министарство просвете и Канцеларија за дуално образовање и Национални оквир квалификација позивају све грађане и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о дуалном образовању, као и […]

