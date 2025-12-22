Електродистрибуција: Планирани радови за УТОРАК, 23. децембар
Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на реконструкцији дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у уторак, 23. 12. 2025. године, у временском интервалу од:
- 08:00 до 17:00 часова без електричне енергије биће потршачи у Заблаћу, Слатини, Слатинској бањи, Кукићима, Мршинцима, Качулицама, Горичанима, Петници, Жаочанима и Премећи.
- 09:00 до 15:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у делу Горње Трепче, засеок Слатина.