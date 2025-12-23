У ТОКУ САНАЦИЈА СКУПШТИНСКЕ САЛЕ

Захваљујући средствима добијеним од Министарства за државну управу и локалну самоуправу, биће адаптирани скупштинска сала и све просторије у подруму зграде општинске управе.
Санација се ради првенствено због сале за одржавање седница Скупштине општине. Поред грађевинских радова, предвиђено је инсталирање савремене конференцијске опреме. Радови се односе и на адаптацију пет просторија предвиђених за архиву и једне просторије за Општинско веће.
Инвестиција је вредна око 17 милиона динара. Извођач радова је ивањичко предузеће „Грађевинар“ а треба да буду завршени у јануару.
-У овај подрумски део, осим можда нешто столарије и климе, није уложен ни динар дуже од 35 година. Циљ је да добијемо простор у коме ћемо боље и ефикасније одржавати седнице Скупштине општине али и јавне расправе, презентације и друге активности, а наравно и да сала буде много угоднија и лепша за венчања, казао је председник општине Александар Митровић.
Ј.С.