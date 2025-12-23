квар водовод
Grad

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 23. децембар

G. D. Komentara (0)

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 23. децембар

Јавно комунално предузеће „Водовод“ обавештава грађане о јутрошњим кваровима на водоводној мрежи у Улици др Драгише Мишовића, код бившег „Гвожђара“. У преподневним часовима биће затворена улица од кафане „Цар Лазар“ до пијаце, док трају радови.

На тим локацијама је могуће редуковано снабдевање водом док трају радови.

– Молимо учеснике у саобраћају, да испоштују привремену вертикалну сигнализацију у току радова. У најкраћем року наше екипе трудиће се да отклоне квар на мрежи. Извињавамо се потрошачима због могућих неугодности услед редукованог снабдевања водом – саопштавају из „Водовода“.

За пријаву кварова и све додатне информације телефони: 5529-009 и 5561-571  од 7 до 15 часова, као и 5562-524 дежурни телефон 24 сата дневно

Slične Vesti
Grad

I u Čačku imunizacija samo za zakazane kineskom vakcinom, Fajzer samo za revakcinaciju

I. М.

U Čačku je do sada vakcinu primilo 5.633 naša sugrađanina. Od juče se imunizacija odvija na način kako je propisalo Ministarstvo zdravlja, samo za one sugrađane koji dobijku poziv putem mejla ili sms poruke o zakazanom terminu. Imunizacije se obavlja na četiri punkta u Domu kluture, Plavoj hali i mesnim zajednicama „Ljubić“ i „Ključ“. Na […]
Grad

„Електрични оргазам“ 9. априла у „Српском пабу“!

G. D.

Легендарни београдски састав „Електрични оргазам“ наступиће коначно и у Чачку у суботу, 9. априла у „Српском пабу“, са почетком од 22 сата.Биће ово један од ретких пролећних концерата којим бенд прославља 42 године постојања. Улазнице по промотивној цени од 800 динара су у продаји у „Српском пабу“ (Браће Глишић 4). Ова цена ће важити за […]
Grad

BESPLATNE ČLANSKE KARTE BIBLIOTEKE ZA ODLIČNE UČENIKE

I. М.

Gradska biblioteka “Vladislav Petković Dis“ nastavila je i ove godine tradiciju nagrađivanja osnovaca i srednjoškolaca koji su školsku 2018/2019. završili sa odličnim uspehom. U želji da najboljima da podstrek za dalji rad, ali i da obezbedi siguran pristup knjizi i informaciji, obaveznoj lektiri, popularnoj beletristici, dnevnoj i nedeljnoj štampi, stručnoj literaturi, računarima, bežičnom internetu.., Biblioteka […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.