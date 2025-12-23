У четвртак пуштање у саобраћај дела ауто-пута Е761: Појате – Прељина

У четвртак, 25. децембра, у саобраћај ће бити пуштен део ауто-пута E761: Појате – Прељина (државни пут IA реда бр. 5), од денивелисане раскрснице „Врњачка Бања до денивелисане раскрснице „Врба“, односно од km 57+620 до км 71+400, у дужини од 13,78 км.
Између предметних денивелисаних раскрсница саобраћај ће се одвијати у пуном профилу. У зони денивелисане раскрснице „Врба“, возила из смера Крушевца ће се, ради искључења са ауто-пута, елементима саобраћајне сигнализације и опреме, преусмерити на траку за успорење даље на полудиректну рампу ка наплатној станици. Такође, у супротном смеру, тј. ка Крушевцу, ради укључења на ауто-пут, возила ће се након наплатне станице елементима саобраћајне сигнализације и опреме усмеравати ка директној рампи и даље ка траци за убрзање у смеру ка Крушевцу. Остали приступи и излази на предметној денивелисаној раскрсници биће затворени за саобраћај пластичним и бетонским „New Jersey“ баријерама.
Даном пуштања у експлоатацију предметног дела аутопута, отпочеће се са наплатом путарине на наплатној станици „Врба“.
Коридори Србије