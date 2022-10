Galerija „Risim“: Još jedan ekskluzivni filmski ponedeljak

Još jedan ekskluzivni filmski ponedeljak, samo za prave ljubitelje i poznavaoce filmske umetnosti. Naš istaknuti scenarista, reditelj i filmski istraživač Saša Radojević predstaviće autorku Marinu Radmilac. Neuobičajeno u ovom programu, predviđena je i projekcija dugometražnog igranog filma “Who The Fuck Are You“, poslednjeg ostvarenja gošće. Nakon projekcije uslediće razgovor sa gostima.

Program se održava u suterenu Galerije „Risim“, u zagrejanoj sali, a ulaz je slobodan. Ministarstvо kulture i informisanja podržava ovaj program.

Marinaa Radmilac

Program:

WHO THE FUCK ARE YOU (Srbija, Belgija), 2019.

Crno-bela psihodelik pank drama o jednom čoveku, jednom gradu, jednom

ludilu. Aleksandar dolazi iz Brisela u Beograd, da bi rešio pitanje

nasledstva, i s namerom da postavi operu Ričard III. Obuzet pitanjem

identiteta, alkoholizmom, operom, ratom, ženama, art terapijom, kao i

opsesijom sa svojim francuskim psihijatrom anarhistom, Aleksandar u

Beogradu prolazi kroz pakao i doživljava nervni slom.

U glavnim ulogama su belgijski glumac STRIKE i francuski glumac Denis

Lavant.

O gostima:

Saša Radojević

Rođen je u Beogradu. Diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u

Beogradu. Pisao je scenarije za dokumentarne TV serije i kratke filmove.

Objavio je više studija o filmu, kao i roman “Divlje senke” (2002). Bio

je asistent režije Teu Angelopulosu na snimanju filma “Odisejev pogled”

(1995). Koautor je scenarija za dugometražne igrane filmove “Zemlja

istine, ljubavi i slobode” (2000), “Jug jugoistok” (2005), “Doktor Rej i

đavoli” (2012) i “Petlja” (2015), scenarista filma “Država” (2013) i

reditelj i scenarista filmova “Poljupci” (2004) i “Narcis i Eho” (2011),

“Žigosana” (2015), “Porodica” (2015) I “Aleksandra” (2019).

Dugometražni filmovi na kojima je sarađivao više puta su nagrađivani u

zemlji i inostranstvu.

Marina Radmilac (1981., Doboj, Jugoslavija)

Posle dvogodišnjih studija filozofije, upisuje filmsku režiju u klasi

prof. Miloša Radivojevića. 2008. diplomira sa kratkim filmom iz jednog

kadra „Dobro jutro“. Usavršavanje nastavlja u film.factory, doktorskom

programu pod vođstvom i mentorstvom Bele Tara, Sarajevo 2013. Kao

scenarista, producent, glumica i reditelj snimila je desetak kratkih

igranih filmova. WTFAY je prvi dugometražni film, snimljen u nezavisnoj

produkciji.