ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ОБЕЛЕЖИО 81. ГОДИШЊИЦУ ОСЛОБОЂЕЊА ОД ФАШИЗМА

Поводом обележавања осамдесет прве годишњице ослобођења Горњег Милановца од фашизма, на Споменик победе на Тргу кнеза Михаила венце су положили Јадранка Достанић, заменица председника Општине, представници Савеза бораца народноослободилачке војске и представници Војске Републике Србије.
Заменица председника Општине истакла је да је обележавање овог дана и одавање почасти жртвама које су омогућиле слободу и мир граду најмање што можемо да урадимо и додала.
– 17. септембар има велики значај за наш Горњи Милановац и обавеза свих нас потомака јесте да чувамо успомену на жртве које су нам донели мир и слободу. Слободу, као највећу људску вредност, морамо сви чувати и сачувати – казала је Достанић.
Захваљујући храбрости српских бораца у Другом светском рату, од 17. септембра, 1944. Горњи Милановац је слободан град. Обележавање овог датума не само да чува сећање на храбре борце и жртве, који су нам донели мир и слободу, већ подсећа и нове генерације на важност заједништва, одговорности и чувања вредности слободе која и данас обликује идентитет нашег града.
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ