ОДРЖАНА СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА ПОВОДОМ ДАНА СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић поручио је вечерас, на Свечаној академији поводом Дана Сектора за ванредне ситуације, у Лапову, да је тај сектор симбол храбрости, одважности и непоколебљивости подсетивши да су ватрогасци-спасиоци имали више од пола милиона интервенција од оснивања, скоро 33.000 спашених живота, десетине хиљада одбрањених села, кућа, имања у својој земљи, али и у другим, када је то било потребно у склопу међународних мисија.
– Кад кажемо Сектор за ванредне ситуације, мислимо на храброст, одважност, непоколебљивост. Био сам министар и 2009. године када се Сектор оснивао, пронашли смо решење да то буде у саставу Министарства унутрашњих послова што се показало да је добро, али од тада више од пола милиона интервенција је било. Скоро 33 хиљаде спашених живота, десетине хиљада одбрањених села, кућа, имања. То нису само цифре, статистика, то је нечији живот, жртва, посвећеност, знање – истакао је министар и додао да је то служба којој се сви диче, служба части.
„Само ове године више од 30.000 интервенција, од тога 25.000 пожара. Јун, јул, август, горела је и Топлица, Шумадија, Тимочка крајина, Поморавље, људи недељама нису спавали, њихови животи су стали да би нечији други наставили да постоје. И на томе им треба честитати. Само у једном дану, 7. јула, било је 700 регистрованих пожара. Никада у новијој историји се није десило да је био толики број пожара. Сви капацитети Сектора за ванредне ситуације били су ангажовани. Професионални ватрогасци, Хеликоптерска јединица МУП-а, ДВД, полицијски службеници, војска, грађани, гасили су пожаре, евакуисали, спашавали животе“, нагласио је министар.
Он је истакао податак да је Србија 2024. године била четврта земља у Европи по броју људи послатих у мисије међународне хуманитарне помоћи. Такође, ове године смо, према његовим речима, међу првима реаговали у Црној Гори која се борила са страховитим ватреним стихијама и послали им помоћ.
Министар је указао да припадници Сектора за ванредне ситуације нису само ватрогасци – спасиоци, већ да важан део Сектора чине и деминери, специјалистички тимови за рад и спасавање на води, превентивци, припадници Цивилне заштите, а све са циљем да, како је рекао, нашим грађанима и држави буду ослонац у ванредним ситуацијама.
Подсетио је и на недавну, успешно изведену акцију, 8. августа ове године када је авио-бомба из Другог светског рата, тешка преко 500 килограма, уклоњена из Београда на води, а затим и уништена. Како је рекао, од оснивања, припадници Сектора за ванредне ситуације, поштујући све безбедносне протоколе, уништили су око 36.000 неексплодираних убојних средстава.
Дачић је изјавио да с поносом може рећи да је Сектор за ванредне ситуације постао симбол стручности, солидарности, одважности и храбрости.
– Као министар поносан сам колико сте напредовали и ево да будем сада као и неко ко је надлежан за финансије, како враћате сваки динар уложен у службу. Ретке су области и пројекти из којих се баш сваки динар врати. Овде се враћа и ко зна колико пута више од онога што је уложено у СВС. То се огледа кад се спаси нечији живот, кад се сачува нечија кућа, кад се сачувају фабрике, итд. Људи су нама најважнији, кад се сачувају људски животи. Управо из тих разлога, Министарство унутрашњих послова и у наредном периоду учиниће све што може да вам обезбеди што боље услове за рад, опрему, возила, како бисте били још успешнији и ефикаснији – истакао је министар.
Дачић је објаснио да се данас више него икада суочавамо са новим изазовима – климатским променама, природним катастрофама које су из године у годину све изазовније, а које, како је рекао, захтевају од нас да будемо иновативни, ефикасни и експедитивни.
– Морамо тежити ка томе да спречавамо, а не само да реагујемо. Свака подршка на том путу, било да се ради о професионалним ватрогасцима, волонтерима, грађанима, неопходна је. Зато желим да укажем и на важну улогу припадника добровољних ватрогасних друштава у систему заштите и спасавања, а то се посебно односи на сарадњу са Сектором за ванредне ситуације. До сада скоро 3.000 припадника добровољних ватрогасних јединица успешно је прошло и завршило обуку коју организује Министарство унутрашњих послова, док је на стотине добровољних ватрогасних друштава категорисано у складу са Законом о добровољном ватрогаству. Њихова пожртвованост, спремност да без накнаде ставе сопствени живот у службу заштите других је темељ једног здравог друштва – нагласио је министар Дачић.
Министар је истакао да припадници СВС из дана у дан последњих 16 година откад Сектор постоји показују шта значи њихов позив, исказују врлине које одликују само најдостојније, због чега им је држава захвална, а народ их поштује.
– Захваљујући вама, Сектор за ванредне ситуације постао је узор другим институцијама. Желим да на крају кажем и да вам пренесем да је председник Републике Александар Вучић веома јасно истакао у последњим разговорима које смо имали да и он и Влада Републике Србије, а само присуство председника Владе Ђура Мацута данас то потврђује, ће дати максималну подршку и жели да помогне да се СВС још јаче и боље организује и унапређује, и кад је реч о техничком унапређењу, односно куповини нових возила, нове опреме и свега осталог, значи модернизације Сектора, али не само Сектора за ванредне ситуације у смислу ватрогасних возила, него и нових хеликоптера везано за Хеликоптерску јединицу за гашење пожара, побољшање услова рада ватрогасаца-спасилаца, повећање броја припадника и боља обученост. Све је то наш приоритет у чему имамо подршку највишег државног руководства и ја желим да им се захвалим. Желим да се наравно свима вама захвалим, јер сте ви истински хероји нашег друштва – истакао је Дачић.
Министар је изјавио да је данас слава Сектора за ванредне ситуације Неопалима купина, која није случајно заштитница ватрогасаца, јер симболизује силу која не може бити уништена огњем.
– То је хришћанска реликвија дубоко укорењена у старозаветној традицији, када је Мојсије на планини Синај видео грм купине који је горео, али није сагоревао ни изгорео. Грм и данас расте у олтару храма манастира Свете Катарине на Синају и никада никоме није успело да га пресади. Зато тај дух, зато је то ваша слава, ви не можете да сагорите и да изгорите, ви гасите пламен и зато је то ваша слава и зато то нико од вас не може да пресади некоме другоме – закључио је Дачић.
Присутнима се обратио и председник Владе Републике Србије Ђуро Мацут и честитао је Дан и празник Сектора за ванредне ситуације и истакао да су припадници овог Сектора хероји једног мирнодопског периода који заслужују свако поштовање грађана и додао да њихова одважност коју показују у својим срцима и својим делима, треба да буде мотив сваког грађанина Србије, да превазилази све сукобе и нетрпељивости.
– У име Владе Републике Србије стојим вам на располагању изузетно ценим ваш допринос и надамо се да ће убудуће, са даљим опремањем које је, неминовно неопходно и битно за очување виског нивоа спремности, бити на вашој страни да пружим сву помоћ коју сви заслужујете, као припадници сектора који је важан за живот и опстанак ове наше земље – рекао је Мацут.
Премијер је осврнувши се на рад ватрогасаца-спасилаца, истакао да су им људи изузетно захвални и да њихова херојска дела завређују сву пажњу и поштовање.
– Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова треба да буде пример свима и ја вам се још једном захваљујем на прилици да будем са вама и овој изузетној части да будем овде. Желим вам пуно херојских дела и снаге да истрајете у оном што већ шеснаест година траје и надам се што ће да трајати још пуно пута по шеснаест година – поручио је премијер Мацут.
Помоћник министра и начелник Сектор за ванредне ситуације Лука Чаушић је изјавио да се данас слави храброст, хуманост, солидарност, љубав према својој земљи, али предaност послу који често престаје да буде посао и почиње да бива страст, нарочито кад се спаси нечији живот.
Захвалио се свим припадницима Сектора за ванредне ситуације и истакао да су људи највећа вредност овог сектора али такође захвалност је изразио и председнику државе Александру Вучићу и Влади Републике Србије као и министру Дачићу, на несебичној помоћи и подршци овом сектору.
– Људи су највећа вредност нашег сектора у првом реду ватрогасци- спасиоци који сублимирају све особине које сам веће рекао, а ту додајте и брзо размишљање изузетну физичку спремност коју мора да има неко ко се бави овим послом,. Огромно хвала свим ватрогасцима- спасиоцима. Само ове године СВС је интервенисао 31.014 пута, то је већи број интeрвенција него у току многих, протеклих петнаестак година. Дакле, изузетно захтевна пожарна сезона. Само у последњих три месеца 11.299 пожара на отвореном. Видите које је то оптерећење за наше јединице. Ватрогасци спасиоци су одговорили на најбољи могући начин и то је потврда њиховог рада – истакао је Чаушић.
Присутни су током свечаности, уприличеној у Центру за културу, имали прилику да се подсете најзначајнијих тренутака у раду овог Сектора и примера који показују пожртвованост ватрогасаца-спасилаца, али и да сведоче одавању признања најзаслужнијима.
МУП