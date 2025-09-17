Електродистрибуција: Планирани радови за ЧЕТВРТАК, 18. септембар

Планирани радови за ЧЕТВРТАК, 18. септембар
Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на раскресу растиња око дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у уторак, 16. 09. 2025. године, у временском интервалу од:
- 08:00 до 16:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Горњој Трепчи, засеок Ливадице.
- 12:00 до 16:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Горњој Трепчи, засеок Луке и око школе, као и цела Остра.