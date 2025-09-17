СТРУЈА
Електродистрибуција: Планирани радови за ЧЕТВРТАК, 18. септембар

Планирани  радови за ЧЕТВРТАК, 18. септембар

           Огранак Електродистрибуција Чачак, изводиће радове на  раскресу растиња око  дистрибутивне електроенергетске мреже ради унапређења квалитета напајања електричном енергијом. Због тога ће у уторак, 16. 09. 2025. године, у временском интервалу од:

  • 08:00 до 16:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Горњој Трепчи, засеок Ливадице.
  • 12:00 до 16:00 часова без електричне енергије биће потрошачи у Горњој Трепчи, засеок Луке и око школе, као и цела Остра.

Усвојена уредба о подстицању развоја женског предузетништва – начин пријаве

Влада Републике Србије усвојила је Уредбу о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за женско предузетништво у 2023. години, а са циљем јачања женског предузетништва, повећања броја привредних субјеката и даљег подстицања запошљавања, саопштило је Министарство привреде. Како се наводи у саопштењу, потпредседник Владе и министар финансија Синиша Мали, који по овлашћењу председнице […]

Јуче рођене ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ

Јуче су у Породилишту чачанске Болнице рођене ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка, лучанске и ивањичке општине. Извор: Ча глас
ВЕЧЕРАС КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА “СТАРИ ГРАД”, У ДОМУ КУЛТУРЕ

ТОПЛИ ЗВУЦИ СТАРЕ ЧАРШИЈЕ Ауторски рад оркестра “Стари град” препознатљив је на музичкој сцени Србије од 2019. године, када је изашао њихов албум “Небо изнад Старог града”, у издању ПГП РТС-а. И поред чињенице да су ковид мере ограничиле наступе оркестра, имали су више запажених концерата на манифестацијама и фестивалима. Вредно се радило на новим […]

