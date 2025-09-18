Извор: РТС, РХМЗ
У Србији ће током дана бити претежно сунчано и мало топлије, после подне у Бачкој и Срему уз умерену облачност.
Дуваће слаб и умерен ветар на истоку Србије, као и понегде у планинским пределима повремено и јак северозападни, а температуре ће се кретати од пет до 26 степени.
У Београду ће јутро бити свеже, током дана претежно сунчано и мало топлије, док ће највиша дневна температура бити око 24 степена.
У наредних недељу дана очекује се постепени пораст температура, које ће за викенд и почетком недеље порасти до 30 степени.
Могуће је смањење радне способности
Релативно побољшање биометеоролошке ситуације допринеће смањењу тегоба код хронично оболелих и осетљивих особа. Опрез се саветује кардиоваскуларним, цереброваскуларним и нервно лабилним болесницима.
Могуће је смањење радне способности као метеоропатска реакција.
У саобраћају се препоручује појачана опрезност.