„GREBIĆI“ OSVOJILI KUP

Danas je na igralištu „Poleta“ iz Ljubića odigrana finalna utakmica Kupa fudbalskog saveza Čačka, u kojoj su se sastali domaći „Polet“ i „Orlovac“ iz Mrčajevaca.

U zanimljivoj utakmici, naročito u drugom poluvremenu, fudbaleri „Poleta“ su zabeležili pobedu 3:1 (1:0). Golove za ekipu iz Ljubića dali su: Đurakić iz slobodnog udarca u 38. minutu, Protić u 78. i Nedeljković u 89. minutu. Pogodak za „Orlovac“ postigao je Obradović u 58. minutu.

Gosti su imali dosta primedbi na suđenje Milosavljvića, naročito na, po njihovom mišljenju, nedosuđen penal i na akciju koja je prethodila drugom golu „Poleta“, jer slobodan udarac dosuđen za „Polet“ nije izveden sa onog mesta sa kojeg je trebalo, već nekoliko metara bliže golu „Orlovca“. Sve je to dovelo do nervoze u završnici susreta i to je u izvesnoj meri pokvarilo utisak koji su ostavili na terenu igrači oba tima pre nego što su „Grebići“ poveli sa 2:1. Na kraju su se strasti stišale i zonaš je slavio pobedu nad članom Okružne lige.

V. D.

Foto: Lejča