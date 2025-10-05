Фото: Милан Чакајац
Društvo

Хладно и кишовито, највиша температура до 19 степени

G. D. Komentara (0)

Извор: РТС

Јутро хладно, на југу понегде слаб приземни мраз. Током дана постепено наоблачење, с кишом и локалним пљусковима. Јутарња температура од нуле до 9, највиша дневна од 13 до 19 степени.

У Србији ће ујутро бити хладно, нарочито на југу и југоистоку где се очекује и локална појава слабог приземног мраза. Током дана се очекује постепено наоблачење са северозапада, ујутро и пре подне са кишом на северу и западу, а после подне и увече и у осталим пределима, када се очекује и локална појава пљускова. 

Фото: Милан Чакајац

Ветар ће бити слаб и умерен северозападни, на југу и истоку јужних праваца, који ће у планинским пределима бити повремено и јак, а најнижа температура ће се кретати од 0 до девет степени, док ће највиша бити од 13 до 19 степени. 

Биометеоролошка прогноза

Очекују се нешто повољније биометеоролошке прилике. Ипак, опрез се саветује особама са лабилним нервним системом.

Метеоропатске реакције су могуће у виду раздражљивости и смањења радне способности.

Свим учесницима у саобраћају се саветује додатни опрез.

У Београду ујутро хладно уз престанак кише, а током дана претежно облачно, док се киша поново очекује касно после подне и увече.

Ветар ће бити слаб и умерен, северозападни, док ће најнижа температура бити око девет степени, а највиша око 15.

Почетком следеће седмице биће претежно облачно, местимично са кишом, која се у среду у првом делу дана очекује још на истоку и југу.

Затим ће бити суво и топлије са дужим сунчаним интервалима и највишом дневном температуром у већини места од 17 до 20 степени.

У петак увече на северу, а за викенд и у осталим крајевима очекује се ново наоблачење са кишом уз пад температуре.

